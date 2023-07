Eine Hitzewelle aus Afrika bringt aktuell gerade halb Europa ins Schwitzen. Es sollen teils Temperaturen bis zu 45 Grad erreicht werden. Wie warm ist es aktuell in Griechenland, Spanien & Co.? Hier gibt es den Überblick:

Bis zu 45 Grad in Griechenland

Ab Freitag sollen die Temperaturen in weiten Teilen Griechenlands auf über 40 Grad steigen. In der Hauptstadt Athen könnten am Samstag Höchsttemperaturen von bis zu 45 Grad erreicht werden, wie der Wetterdienst des Landes am Dienstag mitteilte. Die Behörden mahnen Einwohner und Touristen zur Vorsicht und empfehlen, starke körperliche Belastungen zu vermeiden.

Viele Städte und Gemeinden werden klimatisierte Hallen öffentlich zugänglich machen, damit Menschen Zuflucht suchen können, die keine Klimaanlage haben. Verschiedene Gewerkschaften forderten, den Freitag wegen der Hitze zum freien Tag zu erklären. Die Regierung hat sich dazu jedoch noch nicht geäußert.

Auch in Spanien werden mehr als 40 Grad gemessen

Nur zwei Wochen nach der letzten Hitzewelle leiden auch die Menschen im Süden Spaniens schon wieder unter extrem hohen Temperaturen. In Teilen Andalusiens kletterte das Quecksilber am Montagnachmittag auf bis zu 44 Grad. Der Nationale Wetterdienst Aemet rief für diese Region, in der die Großstädte Sevilla und Córdoba liegen, die höchste Alarmstufe Rot aus. Schon Ende Juni waren dort 44 Grad im Schatten gemessen worden. Für Menschen, vor allem Kleinkinder, Alte und Kranke, sowie auch für die Natur sind diese hohen Tagestemperaturen enorm anstrengend und auch nachts gibt es kaum Erholung, weil es dann immer noch mindestens 25 Grad warm ist.

Mit der Hitze kommt auch der Saharastaub

Auf Millionen Menschen in Südeuropa kommt nach Einschätzung des Atmosphärenbeobachtungsdienstes Copernicus aktuell eine größere Menge Saharastaub zu. Der Staub werde die Luftqualität im größten Teil des westlichen Mittelmeerraums beeinträchtigen, teilte der Dienst im britischen Reading am Dienstag mit. Das gelte vor allem für Spanien, aber auch für Teile Italiens und Südfrankreichs.

Hitze in Europa - So warm ist es am Dienstag in den Hauptstädten

Wie warm ist es am heutigen Dienstag in Europa? Hier die Temperaturen am Dienstag, 11. Juli 2023, in einigen Hauptstädten laut Deutschem Wetterdienst:

Athen: 34 Grad

Rom: 33 Grad

Madrid: 40 Grad

Paris: 31 Grad

Amsterdam: 27 Grad

London: 22 Grad

Lissabon: 29 Grad

Prag: 31 Grad

Wien: 33 Grad

Budapest: 32 Grad

Kopenhagen: 22 Grad

Oslo: 20 Grad

Stockholm: 22 Grad