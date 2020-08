Liebes-Comeback des Jahres und für viele Schlagerfans sicher die schönste Schlagzeile: Paar. Und völlig aus der Welt scheint die offenbar nicht mehr. Wie die österreichischer Villa am Salzkammergut gemeinsam gekocht und gegessen haben. Es wäre dasdes Jahres und für viele Schlagerfans sicher die schönste Schlagzeile: Helene Fischer und Florian Silbereisen sind wieder ein. Und völlig aus der Welt scheint die offenbar nicht mehr. Wie die Bild am Montag unter Berufung auf das Klatschmagazin Intouch berichtet, sollen die beiden in Silbereisensamgemeinsam gekocht und gegessen haben.

Den Berichten zufolge sollen Spaziergänger die beiden im Vorbeigehen zufällig in der ansonsten oft verwaisten Villa gesehen haben. Ein dunkelhaariger Mann soll gekocht haben, eine blonde Frau in legerem Outfit in seiner Nähe. Dazwischen: offenbar innige Momente, in denen die beiden Personen die Köpfe nah zueinander stecken. Die beiden Nachrichtenseiten spekulieren nun darüber, ob es sich bei der Frau um Helene Fischer und bei dem Mann um ihren Ex Florian Silbereisen handelt.

Florian Silbereisen und Helene Fischer: Seit Monaten Gerüchte um Liebes-Comeback

Laut Bild schießen die Gerüchte um ein mögliches Liebes-Comeback des ehemaligen Schlager-Traumpaares seit Monaten ins Kraut. Die „Neue Post“ hat der Bild zufolge wiederholt von Treffen der beiden in den letzten Monaten berichtet - unter anderem auf Mallorca und in München. Im April wollen Passanten Silbereisen sogar mit einem Kleinwagen in der Düsseldorfer Innenstadt gesehen haben. Auf seinem Beifahrersitz: eine Frau, die Helene Fischer „verdammt ähnlich sah“.

Seit das ehemalige Traumpaar im Dezember 2018 überraschend seine Trennung verkündete, ist der Kontakt zwischen beiden nie abgerissen. „Wir telefonieren fast täglich“, soll Silbereisen einmal gesagt haben.

Pikant zudem: Fischer soll sich in Österreich kürzlich nach einem Haus umgesehen haben - ganz in der Nähe der Silbereisen-Villa.

Helene Fischer: Trennung von Tänzer Thomas?

Tänzer Thomas Seitel in die Brüche gehen könnte. Seit Längerem schon halten sich parallel zudem Gerüchte, dass die Beziehung von Fischer und ihremin die Brüche gehen könnte. Auch darüber hatte Intouch ausführlich berichtet.

Dem Text zufolge werden vor allem berufliche Aspekte aufgeführt, die für ein Auseinanderleben des Paares sprechen könnten.

Helene Fischer begeistert auf ihren Tourneen hunderttausende Menschen. Für Herbst war ein neues Album geplant, bunte.de berichtet aber unter Berufung auf ein Schlagerportal, dass sich die Veröffentlichung verzögern könne.

Helene Fischer: Für Herbst geplantes Album auf 2021 verschoben?

Helene Fischer gewesen war, ranken sich nun in mehreren Bereichen Gerüchte um die Schlagerkönigin. Neben den Spekulationen um ein mögliches Liebes-Comeback der beiden Superstars der Szene geht es dabei oft um Fischers neues Album. Wie „schlagerpofis.de“ berichtet, könnte es dabei aber Verzögerungen geben. Dabei beruft sich das Portal auf einen Songautor, der für das Album einen Titel geschrieben hat. Es ist von einem „Geheimpapier“ die Rede. Zudem soll er verraten haben, dass es in diesem Jahr kein neues Album von Helene Fischer geben wird, sondern erst 2021. Die Fans müssten sich also weiterhin gedulden. Das Portal weist zugleich darauf hin, dass ein verschobenes Album nicht bedeuten muss, dass es bis 2021 gar keine Neuigkeiten von Fischer gebe. Eine Single wäre eine mögliche Option. Nachdem es seit Mitte 2019 eher ruhig umgewesen war, ranken sich nun in mehreren Bereichen Gerüchte um die Schlagerkönigin. Neben den Spekulationen um ein mögliches Liebes-Comeback der beiden Superstars der Szene geht es dabei oft um Fischers neues Album. Wie bunte.de unter Berufung aufberichtet, könnte es dabei aber Verzögerungen geben. Dabei beruft sich das Portal auf einen Songautor, der für daseinen Titel geschrieben hat. Es ist von einem „Geheimpapier“ die Rede. Zudem soll er verraten haben, dass es in diesem Jahr kein neues Album von Helene Fischer geben wird, sondern erst 2021. Die Fans müssten sich also weiterhin gedulden. Das Portal weist zugleich darauf hin, dass ein verschobenes Album nicht bedeuten muss, dass es bis 2021 gar keine Neuigkeiten von Fischer gebe. Einewäre eine mögliche Option.

Das ist Florian Silbereisen

Geburtstag: 4. August 1981

Geburtsort: Tiefenbach bei Passau

Fernsehserie: unter anderem Traumschiff

Moderation: unter anderem Feste der Volksmusik

Jurymitglied: Deutschland sucht den Superstar



Das ist Helene Fischer

Geburtstag: 5. August 1984

Geburtstort: Krasnojarsk, ehemalige UdSSR

Verkaufte Platten: 16 Millionen