Die Waschmaschine muss repariert werden, das Wohnzimmer braucht einen neuen Anstrich und das Bad neue Fliesen – Wer Arbeiten wie diese nicht selbst erledigt, sondern dafür Handwerker beauftragt, kann die Kosten dafür teilweise von der Steuer absetzen. Welche Handwerkerleistungen kann man konkret von der Steuer absetzen? Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein? Und wie viel darf man maximal absetzen? Ein Überblick.

Es ist irrelevant, ob eine Privatperson Mieter oder Eigentümer ist – Beide Personengruppen dürfen unter bestimmten Voraussetzungen die Handwerkerleistungen für Erhaltungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen steuerlich absetzen, informiert Steuern.de . Grundsätzlich gilt, dass nur Handwerkerleistungen in einem bestehenden Haushalt von der Steuer abgesetzt werden dürfen. Neubaumaßnahmen sind also ausdrücklich ausgenommen. Zu „Neubau“ gehören solche Tätigkeiten, die im Rahmen der Errichtung eines Haushalts bis zu dessen Fertigstellung erbracht werden. Handwerkerkosten, die bei Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen anfallen, beispielsweise beim Anlegen einer Terrasse oder Ausbau des Dachgeschosses, dürfen wiederum steuerlich geltend gemacht werden.

Außerdem müssen die Handwerkerleistungen in der selbstgenutzten Wohnung oder auf dem dazu gehörenden Grundstück durchgeführt werden. Wird also beispielsweise ein Haushaltsgerät in einer Werkstatt repariert, lassen sich die Kosten hier nicht absetzen, erläutert die Berliner Sparkasse . Reparaturen, Umbauten und Co., die in einem Ferienhaus oder einer Wochenendwohnung durchgeführt werden, können steuerlich geltend gemacht werden, solange die Immobilien zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden.