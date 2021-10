Wer noch auf der Suche nach dem richtigen Kostüm für die Halloween-Party ist oder für die Kinder, wenn sie mit ihren Kürbissen um die Häuser ziehen, kann hier Inspirationen für selbst gemachte Verkleidungen sammeln. Besonders beliebt ist dieses Jahr alles rund um Serien und Filme. Hier im Überblick:

Einige Schulen im US-Bundesstaat New York haben fürdieaus der beliebten Netflix-Serie „“ verboten. Wie der Chef der Schulaufsicht des Schulbezirks Fayetteville-Manlius mitteilte, dürften die Kinder die Kostüme nicht tragen, „weil sie gewaltverherrlichende Botschaften vermitteln könnten“. Am letzten Schultag vor Halloween kommen Schüler in US-Schulen häufig kostümiert zum Unterricht. Deshalb haben dieschon vorher reagiert. Auch aufgibt es Sorge wegen „Squid Game“ , weil Kinder die Siele nachspielen.