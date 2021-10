Halloween Partys von Heidi Klum. Seit dem Jahr 2000 schmeißt das Model aus Deutschland jährlich eine Halloween-Party in Los Angeles oder in New York. Dazu eingeladen sind Stars wie Gigi Hadid, Mariah Carey oder ihr ehemaliger GNTM-Kollege Thomas Hayo. Heidi selbst ist berühmt für ihre Kostüme, für die sie teilweise stundenlang in der Maske sitzt. 2020 musste die Party wegen Corona ausfallen. Aber wie sieht es dieses Jahr an 31.10.2021, aus? Sie sind legendär, dievonSeit dem Jahr 2000 schmeißt das Model aus Deutschland jährlich einein Los Angeles oder in New York. Dazu eingeladen sind Stars wie Gigi Hadid, Mariah Carey oder ihr ehemaliger GNTM-Kollege. Heidi selbst ist berühmt für ihre Kostüme, für die sie teilweise stundenlang in der Maske sitzt. 2020 musste die Party wegenausfallen. Aber wie sieht es dieses Jahr an Halloween , am, aus?

keine Halloween Party feiern. Dem US-Portaltaktlos, in solchen Zeiten eine Party zu schmeißen. Sie wolle nicht, dass sich auf ihre Kosten jemand verletzt. Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Aus diesem Grund wird Heidi Klum auch 2021feiern. Dem US-Portal „TooFab“ sagte sie: „Mit allem, was gerade auf der Welt passiert, fühlt es sich für mich noch zu früh an, mich auf einer Party wohlzufühlen.“ Klum findet es, in solchen Zeiten eine Party zu schmeißen. Sie wolle nicht, dass sich auf ihre Kosten jemand verletzt.

2020 gab es auch schon keine Halloween-Party von Heidi Klum. Damals hat sich das 48-jährige Model allerdings etwas einfallen lassen, sie konnte Halloween nicht einfach so vorbeiziehen lassen: Mit ihren vier Kindern und ihrem Ehemann Tom Kaulitz hat sie einen Horrorfilm gedreht:

Ob Heidi Klum dieses Jahr etwas ähnliches plant, ist noch nicht bekannt. Allerdings hat die „Queen of Halloween“ auf Instagram kürzlich ein Video mit dem Hashtag #HeidiHalloween2021 gepostet, das darauf hindeuten könnte:

Heidi Klum Halloween-Kostüme: Bilder und Videos auf Instagram

Kostümen und Verwandlungen an Halloween in den vergangenen Jahren. Im Folgenden findet ihr eine Übersicht der Halloween-Kostüme von Heidi Klum. Auf ihrem Instagram_Kanal heidiklum postet das Model derzeit einige Rückblicke zu ihrenund Verwandlungen an Halloween in den vergangenen Jahren. Im Folgenden findet ihr eine Übersicht dervon Heidi Klum.

Heidi Klum Halloween Kostüm 2011: Leiche und Affenfrau

Im Jahr 2011 hat Klum mit ihrem ersten Kostüm an Halloween ordentlich geschockt. Sie ging damals als „Visible Woman“. Auf Deutsch heißt das „sichtbare Frau“. Das Outfit erinnerte an Gunther von Hagens „Körperwelten“: Klum trug einen hautengen Anzug, ihre Haare waren komplett verschwunden. Auf dem Anzug und auf ihrem Kopf waren Muskeln, Knochen und Sehnen zu sehen. Sie ging quasi so, als hätte man ihr die Haut abgezogen.

Heidi Klums zweites Halloween-Kostüm 2011 war dagegen ganz haarig: Sie verwandelte sich in eine nackte Affenfrau. Ihre Hände, Füße und das gesamte Gesicht sind damals modelliert worden.

Heidi Klum Halloween-Kostüm 2015: Jessica Rabbit

Lange rote Haare, Brust- und Po-Prothesen, rotes Glitzerkleid und rote Lippen: 2015 verkleidete sich Heidi Klum als die Cartoon-Figur Jessica Rabbit aus dem Film „Falsches Spiel mit Roger Rabbit“.

Heidi Klum Halloween-Kostüm 2016: Klone von Klum

Im Jahr 2016 gab es Heidi Klum im Sechserpack. Die „Queen of Halloween“ hat sich zu ihrer großen Halloweenparty klonen lassen. Sie ging mit fünf anderen Frauen, die aussahen wie sie, auf ihre Party. Alle sechs trugen einen verzierten Body, Goldschmuck und Overknees-Stiefel. Sogar die Gesichter der anderen fünf Damen sind modelliert gewesen. Normalerweise erntet Klum immer viel Lob für ihre Kostüme – doch 2016 hagelte es auch enorm viel Kritik. Man bezeichnete ihre Idee als langweilig, selbstverliebt oder unoriginell.

Heidi Klum Halloween-Kostüm 2017: Der Werwolf aus Thriller

Anders als 2016 gab es für Klums Kostüm im Jahr 2017 enorm viel Lob, viele behaupteten damals, es sei ihr bestes Kostüm überhaupt gewesen. Die Model-Mama ging damals als Werwolf. Und nicht als irgendeiner, sondern als der Werwolf, in den sich Michael Jackson in seinem Musikvideo „Thriller“ verwandelte. Klums Gesicht war komplett behaart, sie hatte riesige Fangzähne, lange Krallen und spitze Ohren. Auf ihrem Instagram Kanal gibt es sogar ein Video mit dem Titel „Heidi Klums Thriller“. Darin tanzt sie das Musikvideo von Michael Jackson nach.

Halloween 2018 Heidi Klum Kostüm: Fiona und Shrek

Komplett in Grün waren Tom Kaulitz und Heidi Klum an ihrer Halloween Party 2018. Sie gingen als Shrek und Fiona, die beiden Oger aus dem Film „Shrek – Der tollkühne Held“. Es war das erste gemeinsame Halloween-Kostüm von Klum und Kaulitz. Die beiden waren komplett ausgestattet mit grünen Knollnasen, Ogerohren, grünen Händen und Füßen und Outfits der Filmfiguren.

Halloween-Kostüm Heidi Klum 2019: Cyborg und Astronaut

Klums Halloween Kostüm 2019 war besonders gruselig. Sie ging als Cyborg, eine Mischung aus Mensch und Maschine. Ihr gesamtes Kostüm wurde modelliert. Dazu gehörten ein sichtbares Gehirn, zig Drähte und Schläuche, die aus ihrem Körper führten sowie heraushängende Gedärme. Ihr Mann Tom Kaulitz ging als blutiger Astronaut. Die Story dahinter: Er ist auf einem fremden Planeten gelandet und hat das Wesen gefunden, als das Klum verkleidet war. Die Verwandlung fand in einem Schaufenster statt, sodass Passanten ihr dabei zusehen konnten.