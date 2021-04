Günther Jauch hat sich mit Corona infiziert

Der „Wer wird Millionär“-Moderator fällt damit zum ersten Mal seit 31 Jahren für einen Moderationsjob aus

Am Samstag hätte er auf RTL „Denn sie wissen nicht, was passiert“ moderieren sollen

Jauch ist als „Impfluencer“ demnächst im Kampf gegen Corona auf großen Plakaten zu sehen



Günther Jauch hat sich mit Corona infiziert. Das berichtet „Bild" am Freitag. Auch andere Medien berichteten darüber. Demnach solle der Moderator, der auf RTL unter anderem „Wer wird Millionär" moderiert, ausfallen.

Wie Jauchs Sender RTL in einer Mitteilung angibt , fällt der Moderator damit zum ersten Mal seit 31 Jahren für einen Moderations-Job aus: Er sollte am Samstag die Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ moderieren.

In der RTL-Show tritt Jauch normalerweise an der Seite von Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger auf – nun soll er für die Ausgabe am Samstag ersetzt werden. Wer an die Stelle des „Wer wird Millionär“-Moderators tritt, ist noch nicht bekannt. Der Ersatz soll in der Live-Show bekannt gegeben werden. Wo Jauch sich angesteckt hat, ist laut „Bild“ aktuell noch unklar.



Jauch, Gotschalk und Schöenberger: „Denn sie wissen nicht, was passiert!“ - drei Termine auf RTL

RTL zeigt insgesamt drei neue Live-Shows von „Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“. Die Termine sind jeweils samstags um 20.15 Uhr am

10. April 2021

17. April 2021

24. April 2021

Jauch mit Corona infiziert: Bald startet die „Impfluencer“-Kampagne mit ihm

Ausgerechnet „Impfluencer“ Günther Jauch hat es erwischt: Ab der kommenden Woche wirbt Jauch nach Angaben der Bundesregierung für die Schutzimpfung gegen Corona. In der laufenden Kampagnen-Phase seien nach Uschi Glas (77) ab nächster Woche auch Sepp Maier (77) und Günther Jauch zu sehen, sagte eine Sprecherin des Bundesministeriums für Gesundheit. Zur Frage, ob es nun bei Jauchs Beitrag zur Kampagne bleibt, äußerte sich das Bundesgesundheitsministerium in Berlin am Freitag zunächst nicht.

Im Netz kursiert seit Wochen das Wort „Impfluencer“ (statt Influencer) für Prominente, die fürs Impfen werben oder ihren Piks öffentlich machen. Die jetzige Phase der #ÄrmelHoch-Kampagne setze stärker als bisher auf Motivation, heißt es vom Ministerium in Berlin. Dafür nennen Bürger und auch Promis wie RTL-Quizmaster Jauch („Wer wird Millionär?“) honorarfrei ihre Gründe, warum sie persönlich für die Corona-Schutzimpfung seien.

Weitere Informationen folgen.