Die Benzinpreise sind in Deutschland stark in die Höhe geschossen. Auch die Spritpreise für Diesel sind jetzt vielerorts so teuer wie nie. Urlauber, die zur Zeit mit dem Auto oder Mietwagen in Deutschland unterwegs sind, müssen fürs Tanken tief in die Tasche greifen. Für 1,60 Euro pro Liter tanken? Das muss doch günstiger gehen. Ein aktueller Vergleich der Preise in Europa.

Aber wo im europäischen Ausland kann billiger getankt werden?

kann getankt werden? Wo lohnt sich der Tankstopp in Europa ?

in ? Wie wird die Autofahrt in den Herbsturlaub nicht ungewohnt teuer?

Wo tankt man in Europa am günstigsten? – Niederlande, Dänemark, Schweiz

Laut ADAC ist Superbenzin derzeit in den Niederlanden (1,98 Euro/Liter) und in Dänemark (1,90 Euro/Liter) am teuersten. Dieselfahrer müssen in der Schweiz (1,73 Euro/Liter) und Dänemark (1,72 Euro/Liter) am tiefsten in die Tasche greifen. Deutlich günstiger tankt man in Österreich, Luxemburg, Polen, Ungarn und Slowenien.

Tanken Preise aktuell: Tabelle für Europa im Vergleich

Die Ferienhaus-Suchmaschine Holidu hat einen Preisvergleich durchgeführt, der zeigt, wo Reisende im europäischen Ausland günstig tanken und wo es teuer wird. Wer mit dem Auto oder einem Mietwagen verreist, sollte sich in den Niederlanden, der Schweiz und in Belgien auf satte Dieselpreise einstellen. Der ADAC hat am 15.10. eine Tabelle veröffentlicht:

Am 15.10.2021 waren die Diesel-Preise in Europa noch ewtas niedriger. Nun sind sie erneut gestiegen.

© Foto: ADAC/TCS, Stand: 15.10.2021

Diese Preise sind – zumindest in Deutschland – aber schon wieder überholt. Der Dieselpreis ist nochmals extrem gestiegen. Im Durchschnitt liegen die Preise in Deutschland (Stand 20.10.2021) bei:

Diesel: 1,531 €

Super: 1,701 €

Super E10: 1,649 €

Günstiger tanken in Tschechien und Österreich? – aktuelle Preise

In vielen Nachbarländern sind Benzin und Diesel weiterhin deutlich günstiger als in Deutschland – das nutzen viele Autofahrer. Vor allem diejenigen, die nahe der Grenze wohnen, zum Beispiel zu Österreich. Der Tanktourismus an der Grenze nimmt zu: In Österreich und Tschechien ist der Sprit aktuell (Stand 20.10.21) um einiges billiger.

Super in Österreich: etwa 1,38 Euro

Diesel in Österreich: etwa 1,35 Euro

Super in Tschechien: etwa 1,38 Euro

Diesel in Tschechien: etwa 1,31 Euro

Tankpreise Luxemburg, Polen, Ungarn, Slowenien: Wo tankt man günstigsten?

Günstiger als in Deutschland tankt man auch in Luxemburg, Polen, Ungarn und Slowenien. Laut ADAC tankt man in den genannten Ländern aktuell (Stand 20.10.2021) zu folgenden Preisen: