Die Spritpreise steigen immer weiter: Inzwischen sind Diesel und Super E10 so teuer wie seit neun Jahren nicht mehr, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Nur im Rekordjahr 2012 war Sprit kurz noch einige Cent teurer.

In vielen Nachbarländern sind Benzin und Diesel dagegen weiterhin deutlich günstiger – das nutzen viele Autofahrer. Vor allem diejenigen, die nahe der Grenze wohnen, zum Beispiel zu Österreich. Wie mehrere Medien berichteten, findet dort zur Zeit wieder verstärkt Tanktourismus statt. In Österreich sind die Steuern auf Benzin und Diesel geringer, es gibt keine CO 2 -Abgabe, außerdem ist die Wettbewerbssituation eine Andere, sagt Florian Hördegen vom ADAC Südbayern. Der Münchner Merkur berichtet, dass es nahe Passau sogar teilweise Staus an der Grenze gibt – verursacht durch Tanktouristen. Deutsche Tankstellen an der dortigen Grenze würden dagegen kaum etwas verdienen.

Der Deutsche Tankstellen-Interessenverband (TIV) sieht die Einbußen aber insgesamt noch nicht als dramatisch an. Zwar gebe es Hotspots für Tanktourismus wie Passau, den meisten Bürgerinnen und Bürgern sei die Fahrt über die Grenze wegen ein paar Euro aber noch zu aufwändig.

So teuer sind Diesel, Super und Benzin in Deutschland und Österreich:

Deutschland: Preise im Durchschnitt laut ADAC

Diesel: 1,39 Euro

Super E10: 1,56 Euro

Super Plus: 1,79 Euro

Österreich: Durchschnittspreise laut ADAC

Diesel: 1,25 Euro

Bleifrei Super: 1,33 Euro

Bleifrei Super Plus: 1,50 Euro

Stand: 16.10.2021, 15 Uhr

Tanken in Deutschland: Vor allem Diesel wird teurer

Besonders Diesel legte zu: Am Dienstag kostete der Treibstoff im bundesweiten Tagesdurchschnitt laut ADAC 1,526 Euro pro Liter - 4,8 Cent mehr als vor einer Woche. Damit fehlen bei Diesel noch 2,8 Cent zum Allzeithoch aus dem August 2012. Auch E10 verteuerte sich deutlich. Am Dienstag war es mit 1,647 Euro pro Liter um 3,8 Cent teurer als vor Wochenfrist. Zum Allzeithoch aus dem September 2012 fehlen damit noch 6,2 Cent.

Wichtigster Treiber sind laut ADAC und Mineralölwirtschaftsverband (MWV) die Rohölpreise, die zuletzt im Bereich von Mehrjahreshochs gelegen hatten. Zudem mache sich der stärkere Dollar bemerkbar, da Rohöl in der US-Währung abgerechnet wird. Beim Diesel kommt hinzu, dass im Herbst auch die steigende Heizölnachfrage den Preis treibt.

Zudem verweisen beide Verbände auf den Kohlendioxid-Preis von 25 Euro je Tonne, der seit Jahresbeginn bezahlt werden muss. Das verteuert Treibstoff – je nach Sorte und Beimischung von Biosprit – um rund 6 bis 8 Cent pro Liter. Die Mineralölwirtschaft verdiene durch die gestiegenen Preise an den Zapfsäulen dagegen nicht mehr, betonte ein Sprecher des MWV.

Besonders drastisch ist die Entwicklung, wenn man sie mit dem Vorjahr vergleicht. Damals hatten Öl- und Spritpreise durch die Corona-Krise Tiefstände erreicht, bevor Anfang November 2020 die Trendwende bei den Spritpreisen kam. Seither hat sich Diesel um rund 50 Cent und E10 um rund 47 Cent verteuert.