Gestern sind in Großbritannien – also in England, Schottland, Nordirland und Wales – die Wählerinnen und Wähler an die Wahlurne gegangen. Es geht diesmal um Lokalpolitik, denn es fanden Kommunalwahlen statt. Dennoch gilt es für die Regierung in London als wichtigen Stimmungstest. Heute, am 6. Mai 2022 werden nach und nach die Ergebnisse bekanntgegeben.

Wahlen in GB: England, Schottland, Wales & Nordirland wählen

Gewählt wurde am 05.05.2022 fast überall in Großbritannien. In Schottland, Wales und Nordirland hat es in allen Bezirken Kommunal- und/oder Regionalwahlen gegeben. In England hat es lediglich in manchen Kreisen Kommunalwahlen gegeben. Darunter war aber auch die Hauptstadt London.

In England wurden am Freitag bereits rund ein Drittel der Stimmen ausgezählt. Die Stimmauszählung in Schottland, Wales und Nordirland sollte erst am Freitagvormittag beginnen. Das Endergebnis wird erst für Samstag erwartet.

Ergebnisse 2022: Wähler strafen Tories ab

Die Ergebnisse laufen im Laufe des Freitags und des Samstags ein. Hier geben wir einen Überblick:

England Ergebnisse

Bei den Kommunal- und Regionalwahlen in Großbritannien haben die Konservativen um Premierminister Boris Johnson ersten Ergebnissen am Freitagmorgen zufolge Verluste verzeichnet: Die Tories verloren in wichtigen Bezirken der Hauptstadt London ihre Mehrheit. Demnach konnte die oppositionelle Labour-Partei langjährige konservative Hochburgen für sich entscheiden - darunter Barnet, das seit 1964 von den Tories gehaltene Westminster und Wandsworth, das die konservative Premierministerin Margaret Thatcher einst als ihren "Lieblingsbezirk" bezeichnete.

Außerhalb Londons hat Labour in England nach bisherigen Ergebnissen aber nur begrenzte Erfolge erzielt. Kleinere Parteien wie die Liberaldemokraten und die Grünen legten jedoch zu.

Nachdem mehr als die Hälfte der Stimmen in England ausgezählt wurden, zeigt sich dass die Liberaldemokraten die meisten neuen Sitze bekommen hat. Für die Tories zeichnet sich weiterhin ein bitterer Verlust auf: 154 Sitze haben die Konservativen bisher verloren.

Bei den Regional- und Kommunalwahlen geht es in Großbritannien eigentlich um die konkrete Politik vor Ort, die Beteiligung ist traditionell eher niedrig. Experten waren im Vorfeld aber davon ausgegangen, dass diesmal auch die Kritik an Premier Johnson wegen Corona-Partys zu Lockdown-Zeiten in seinem Amtssitz und die steigende Inflation eine Rollen spielen würden. Ein Absturz der konservativen Tories könnte diejenigen in Johnsons Partei stärken, die schon länger seine Absetzung betreiben.

Wales Ergebnisse

In Wales hat die Auszählung erst heute begonnen. Es gibt noch keine Ergebnisse.

Schottland Ergebnisse

Die ersten Ergebnisse für Schottland werden nun vermeldet. Laut der BBC haben auch hier die Tories erste Verluste vermeldet. Bisher ist es aber noch zu früh, um von einem Trend zu sprechen: Bis 15 Uhr waren von den 32 Wahlkreisen 6 ausgezählt.

Nordirland Ergebnisse

Da die Wahlen in Nordirland von besonderer Bedeutung sind gibt es alle Ergebnisse separat in diesem Text:

Wahlen in Großbritannien: Das sind die Parteien

Bei den Kommunalwahlen in Großbritannien konnten die Wählerinnen und Wähler zwischen folgenden Parteien entscheiden: