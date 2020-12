Bundesweit läuft eine heftige Diskussion über Glühweinstände

In Baden-Württemberg soll der Ausschank von Glühwein verboten werden

200 Personen missachteten bei einem „Glühweinspaziergang“ in Heidelberg das Abstandsgebot

Baden-Württembergs Gesundheitsminister „Manne" Lucha (Grüne) will wegen Corona ein Glühweinverbot erlassen. Der Alkoholausschank im Freien solle unterbunden werden, sagte er am Montag im SWR, nachdem in Heidelberg ein „Glühweinspaziergang" mit 200 Teilnehmern von der Polizei aufgelöst werden musste.

„Wir haben jetzt gerade am Wochenende in den großen Innenstädten gesehen, dass im Prinzip die Weihnachtsmärkte über die Hintertür kommen, dass wir Riesenschlangen an Glühweinständen hatten“, so Lucha. „Das kann und darf nicht sein.“

Bundesweite Diskussion über Glühweinverbot

bundesweit über ein Glühweinverbot in Corona-Zeiten diskutiert wird. Treffen dürfte es unter anderem Städte wie Karlsruhe und Stuttgart, die in diesem Jahr zwar keinen regulären Weihnachtsmarkt abhalten, jedoch dezentrale Stände für den Außenverkauf der Gastronomie genehmigt haben. Im bayrischen Neu-Ulm dürfte der Luchas Vorschlag dürfte im Landeskabinett Unterstützung finden, zumal derzeit auchüber ein Glühweinverbot in Corona-Zeiten diskutiert wird. Treffen dürfte es unter anderem Städte wie Karlsruhe und Stuttgart, die in diesem Jahr zwar keinen regulären Weihnachtsmarkt abhalten, jedoch dezentrale Stände für dender Gastronomie genehmigt haben. Im bayrischen Neu-Ulm dürfte der „Weihnachtsmarkt to go“ hingegen der landesweiten Ausgangssperre zum Opfer fallen. Möglicherweise geht der Trend nun zum Glühweinrezept für zuhause.