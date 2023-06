Das Glastonbury Festival ist das größte Festival Englands und zieht im Jahr über 200.000 Menschen aus aller Welt an. Auftritte von den Florence & The Machine, Billie Eilish oder den Arctic Monkeys beim Glastonbury sind im Netz millionenfach geklickt. Gibt es schon News zum Glastonbury Festival 2024? Alles, was jetzt schon zum Festival bekannt ist, im Überblick.

Glastonbury 2023: Wann ist der Termin für das Festival und wo findet es statt?

am letzten Juni-Wochenende statt. Höchstwahrscheinlich wird es nächstes Jahr also vom 26. bis zum 30. Juni sein. Das Festivalgelände befindet sich auf der Worthy Farm in Pilton. Das liegt etwa 40 Kilometer von der nächstgelegenen Großstadt, Bristol, entfernt. Das Glastonbury Festival findet regulär jedes Jahrstatt. Höchstwahrscheinlich wird es nächstes Jahr alsosein. Das Festivalgelände befindet sich auf derin Pilton. Das liegt etwa 40 Kilometer von der nächstgelegenen Großstadt, Bristol, entfernt.

Tickets für Glastonbury: Gibt es noch Karten und was kosten sie?

ausverkauft. Der Verkauf erfolgt immer im Herbst des Vorjahres, meist im Oktober oder November. Es lohnt sich das Datum für den Verkaufsstart deswegen genau zu verfolgen. Die Registrierung kann bis zum Tag vor Verkaufsstart erfolgen. Die Karten für das Glastonbury Festival sind jedes Jahr bereits früh. Der Verkauf erfolgt immer im Herbst des Vorjahres, meist im Oktober oder November. Es lohnt sich das Datum für den Verkaufsstart deswegen genau zu verfolgen. Um ein Ticket für das Festival zu bekommen, muss man sich vorher registrieren . Wer schon einmal registriert war, muss das nicht nochmal tun. Man kann aber, wenn man möchte, das Bild aus vergangenen Jahren austauschen.

Wer es nicht geschafft hat, ein Ticket im Oktober zu ergattern, kann es im Frühjahr, meistens im März oder April nochmal probieren. Da werden die Tickets von Personen verkauft, die im Herbst eins bekommen haben aber jetzt doch nicht gehen möchten. Doch aufgepasst: Auch beim sogenannten Resale muss man Schnelligkeit beweisen, um eine Karte zu bekommen.

Was kosten Tickets für Glastonbury und wann bezahlt man?

Auch wenn der Verkauf der Tickets schon im Oktober stattfindet, müssen sie noch nicht bezahlt werden. Im Oktober hinterlegt man lediglich eine Reservierungsgebühr in Höhe von 50 Pfund (etwa 58 Euro). Im März oder April - man wird per Mail informiert - müssen Ticketinhaber dann den vollen Preis bezahlen. Mit Reservierungsgebühr kosteten die Tickets für das Festival (im Jahr 2023) 335 Pfund plus fünf Pfund Reservierungsgebühr.

Entscheidet man sich doch dagegen, das Festival zu besuchen, wird das Ticket im Resale verkauft. Die Reservierungsgebühr bekommt man aber nicht zurück.

Glastonbury 2023 Line-Up: Wann wird es bekannt?

Was bisher auf jeden Fall schon sicher ist: Das Glastonbury Festival wird laut Veranstaltern auch 2024 wieder stattfinden! Auch die Headliner sollen teilweise schon gebucht sein. Doch wer überhaupt beim Festival auftritt, wird erst nachdem alle Tickets verkauft wurden bekannt. Nach und nach kommen die Meldungen also im April und Mai 2024. Bei Glastonbury ist es außerdem üblich, dass es Surprise Acts gibt - also dass es unangekündigte Auftritte von Bands oder Personen auf die Bühne kommen. Man darf also gespannt sein, wer beim Glastonbury 2024 auftreten wird.

