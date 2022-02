Von 1998 bis 2005 regierte der SPD-Politiker Gerhard Schröder Deutschland. Der ehemalige Bundeskanzler steht wegen umstrittener Äußerungen über die Ukraine und seiner Kandidatur für einen Aufsichtsratsposten beim russischen Energiekonzern Gazprom in der Kritik. Nach dem Ende seiner Kanzlerschaft hat er verschiedene Posten bei staatlichen Energiekonzernen in Russland übernommen und gilt als langjähriger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Wie äußert er sich nun zum Russland-Ukraine-Krieg? Was macht der Altkanzler heute? Und was weiß man über sein Privatleben? Alle Infos gibt es hier im Porträt.

Gerhard Schröder im Steckbrief: Alter, Ehefrauen, Kinder, Instagram

Alle Infos zum ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder im Porträt:

Name : Gerhard Fritz Kurt Schröder

: Gerhard Fritz Kurt Schröder Alter : 77

: 77 Geburtstag : 7. April 1944

: 7. April 1944 Geburtsort : Mossenberg-Wöhren

: Mossenberg-Wöhren Wohnort : Hannover

: Hannover Beruf : Jurist und Politiker

: Jurist und Politiker Ehefrau : So-yeon Schröder-Kim

: So-yeon Schröder-Kim Kinder : keine

: keine Eltern : Gunhild Schröder und Fritz Schröder

: Gunhild Schröder und Fritz Schröder Partei : SPD

: SPD Instagram: -

Gerhard Schröder: Seine Amtszeit als Bundeskanzler auf einen Blick

Gerhard Schröder war der siebte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Die Amtszeit des SPD-Politiker ging von 1998 bis 2005. Seine Nachfolgerin wurde Reformen und einer internationalen Verantwortung von Deutschland in Zeiten einer Krise in der Sozial- und Wirtschaftspolitik. Meilensteine waren der Nato-Einsatz im Kosovo, der Ausstieg aus der Kernenergie und die Reformen der Agenda 2010. war derder Bundesrepublik Deutschland. Diedes SPD-Politiker ging vonbis. Seine Nachfolgerin wurde Angela Merkel . Geprägt war seine Kanzlerschaft von gesellschaftlichen und sozialenund einer internationalen Verantwortung von Deutschland in Zeiten einer Krise in der Sozial- und Wirtschaftspolitik. Meilensteine waren der, der Ausstieg aus der Kernenergie und die Reformen der

Was macht Altkanzler Gerhard Schröder heute?

Der Jurist arbeitete nach seiner Kanzlerschaft wieder als selbstständiger Rechtsanwalt in Hannover und übernahm zahlreiche Ehrenämter. Zudem hat er seither verschiedene Posten bei staatlichen russischen Energiekonzernen übernommen.

Gerhard Schröder: Gaszprom, Nord Stream und Rosneft

Gerhard Schröder ist Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft. Dieser ist der größte russische Ölproduzent. Außerdem hat der Sozialdemokrat Führungspositionen bei den Pipeline-Projekten Nord Stream und Nord Stream 2. Beides sind Erdgasleitungen durch die Ostsee und verbinden Russland und Deutschland. Die noch ausstehende Inbetriebnahme von Nord Stream 2 ist inzwischen von der Bundesregierung auf Eis gelegt. Konkret ist Schröder Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Nord Stream AG – sie gehört mehrheitlich dem russischen Erdgas-Förderer Gazprom – und Präsident des Verwaltungsrats bei der Nord Stream 2 AG. Der russische Energieriese Gazprom hatte Anfang Februar mitgeteilt, dass Schröder als Kandidat für den Aufsichtsrat des Staatskonzerns nominiert wurde.

Gerhard Schröder und seine Freundschaft zu Putin

Gerhard Schröder gilt als langjähriger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Schon seit 20 Jahren verbindet sie eine Männerfreundschaft. Häufig sieht man Bilder, auf denen sich die beiden umarmen. Auf Putins Bitte hin wurde der ehemalige Kanzler auch Aufsichtsratsvorsitzender bei der Nord Stream AG. Russlands Präsident hatte Gerhard Schröder kürzlich als „anständigen Menschen“ gelobt und dessen geplante Nominierung für den Aufsichtsrat des russischen Energiekonzerns Gazprom unterstützt.

Anfang Februar hatte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba Altkanzler Schröder auf eine Ebene mit dem Sprecher von Russlands Präsident Wladimir Putin gestellt. „Herrn Schröder zu kommentieren ist, als ob man den Sprecher von Herrn Putin kommentiert“, sagte der Minister nach einem Treffen mit Außenministerin Annalena Baerbock.

Gerhard Schröder zum Ukraine-Konflikt

Schon Ende Januar sorgte Gerhard Schröder für Wirbel: Er hatte in seinem Podcast Kiew „Säbelrasseln“ vorgeworfen und die deutsche Absage an Waffenlieferungen an die Ukraine verteidigt. Der 77-Jährige ist seit Jahren auf einem regierungsnahen Internetpranger für „Feinde der Ukraine“ zu finden. Die SPD-Spitze hatte Schröder zuletzt gebeten, sich mit öffentlichen Äußerungen im Ukraine-Konflikt zurückzuhalten. Vorher hatte ihn der Linken-Abgeordnete Gregor Gysi Schröder zusammen mit dessen Nachfolgerin Angela Merkel als Vermittler in der Krise vorgeschlagen.

Ex-Kanzler Schröder: Russland muss Krieg in Ukraine beenden

Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hat Russland am 24.02.22 aufgefordert, den Krieg und das damit verbundene Leid für die Menschen in der Ukraine schnellstmöglich zu beenden. „Das ist die Verantwortung der russischen Regierung“, erklärte Schröder am Donnerstag auf seiner Seite im Online-Netzwerk LinkedIn. Auch Sicherheitsinteressen Russlands rechtfertigten nicht den Einsatz militärischer Mittel. Schröder betonte zugleich, bei notwendigen Sanktionen dürften die politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Verbindungen zwischen Europa und Russland nicht ganz gekappt werden. „Denn diese sind - trotz der gegenwärtig dramatischen Lage - die Basis für eine Hoffnung, die wir alle haben: dass ein Dialog über Frieden und Sicherheit auf unserem Kontinent wieder möglich ist.“

Gerhard Schröder: Das sind seine Ex-Ehefrauen

Gerhard Schröder stellt der Öffentlichkeit im Januar 2018 die südkoreanische Wirtschaftsexpertin So-yeon Schröder-Kim als die neue Partnerin an seiner Seite vor. Am 2. Mai 2018 heiratete das Paar in Seoul. Doch damit ging der Altkanzler nicht die erste Ehe ein. Er war schon zuvor viermal verheiratet. Schröder war von 1968 bis 1972 mit Eva Schubach verheiratet, von 1972 bis 1983 mit Anne Taschenmacher, von 1984 bis 1997 mit Hiltrud Hensen und von 1997 bis 2018 mit Doris Köpf. Rechtskräftig wurde die vierte Scheidung am 11. April 2018.

Hat Gerhard Schröder Kinder?

Gerhard Schröder hat selbst keine leiblichen Kinder. Seine Ex-Ehefrau Doris Köpf brachte jedoch eine Tochter mit in die Ehe, wodurch der Politiker Stiefvater von Klara war. Die Eheleute hatten zudem zwei russische Waisenkinder adoptiert: Viktoria und Gregor. Mit diesen lebte die Familie lange Zeit in Hannover.