Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will ihre Forderungen für die anstehenden Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn verkünden. Angesichts des bereits schwierigen Tarifkonflikts zwischen dem bundeseigenen Unternehmen und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG ist davon auszugehen, dass die Forderungen der GDL kaum hinter denen der EVG zurückbleiben werden. Sowohl die Deutsche Bahn als auch ihre Fahrgäste dürften daher mit einem herausfordernden Herbst rechnen.

Verkündung der Tarifforderungen

Am Montag, den 05.06.2023 will die GDL unter der Führung von Claus Weselsky in Berlin ihre Forderungen für die anstehenden Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn im Herbst verkünden. Vor der Pressekonferenz will die Gewerkschaft ihre Mitglieder über die Forderungen informieren. „Neben dem langerprobten Weg über Tarifverhandlungen werden wir auch eine Weggabelung aufzeigen, wie die Arbeits- und Lebensbedingungen der Mitglieder nachhaltig verbessert werden können“, teilte die GDL vorab mit.

Droht jetzt eine Streik-Welle im Herbst?

Der Deutschen Bahn und allen Fahrgästen droht ein schwieriger Herbst. Verhandelt wird zwischen dem Konzern und der GDL zwar erst ab November, bis Ende Oktober gilt eine Friedenspflicht. GDL-Chef Weselsky darf also bis dahin keine Warnstreiks ausrufen. Ab Herbst allerdings könnte das anders aussehen, denn die Lokführer-Gewerkschaft ist bekanntlich sehr streikbereit und setzte in den vergangenen Jahren auf eine harte Verhandlungsführung und viele Arbeitsniederlegungen.

Außerdem erhalten bei der Deutschen Bahn über 8.000 Beschäftigte ihre Bezahlung gemäß den Tarifverträgen, die mit der GDL ausgehandelt wurden. Die konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat hingegen zwar eine deutlich stärkere Präsenz in dem bundeseigenen Konzern und ihr Tarifwerk findet Anwendung auf über 180.000 DB-Beschäftigte. Da die GDL jedoch hauptsächlich die Interessen der Lokführerinnen und Lokführer vertritt, hat sie auch die Möglichkeit, durch Warnstreiks den Zugverkehr erheblich zu beeinträchtigen.

Letzter Tarifkonflikt zwischen GDL und Deutscher Bahn 2021

Im September 2021 wurde der bisher letzte Tarifkonflikt zwischen der GDL und der Deutschen Bahn beigelegt. Zu diesem Zeitpunkt wurden Tariferhöhungen in Höhe von insgesamt 3,3 Prozent sowie Einmalzahlungen vereinbart. Angesichts der deutlich gestiegenen Inflation ist ein Abschluss in dieser Größenordnung diesmal völlig ausgeschlossen. Allerdings gelang es der Gewerkschaft damals auch, Tarifverträge für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Werkstätten und der Verwaltung abzuschließen. Dadurch versucht die GDL ihren Einfluss im DB-Konzern zu stärken, auch wenn die Tarifverträge nicht immer zur Anwendung kommen. Während dieses Tarifkonflikts wurden insgesamt drei Streiks durchgeführt, bei denen die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Schleswig-Holstein, Stephan Weil (SPD) und Daniel Günther (CDU), vermittelten.

(mit Material von dpa)

