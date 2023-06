Am Mittwoch ereignete sich in Paris eine mutmaßliche Gasexplosion, gefolgt von einem Brand, bei dem mindestens sieben Menschen schwer verletzt wurden. Laut Angaben der Präfektur wurden neun weitere Personen leicht verletzt.

Gasexplosion in Paris: Mehrere Gebäude stehen in Flammen

Laut der Bürgermeisterin des fünften Arrondissements, Florence Berthout, gab es nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch eine Explosion in der Nähe des historischen Gebäudekomplexes Val-de-Grâce. Der Grund für die Explosion sei ein Gasleck gewesen. Das anschließende Feuer führte laut Polizei teilweise zum Einsturz des Gebäudes. Videos, die in den Online-Netzwerken kursieren, zeigen, dass die Fassade eines mehrstöckigen Hauses weitgehend eingestürzt ist. Aus Sicherheitsgründen sperrten die Einsatzkräfte den Bereich im Viertel Val-de-Grâce im 5. Arrondissement großflächig ab.

Rauch aus einem Gebäude am Place Alphonse-Laveran in der Nähe des Doms des Val de Grace (l) im 5. Arrondissement von Paris. Nach einer Gasexplosion sind im Zentrum von Paris mehrere Gebäude in Brand geraten.

© Foto: Ian Langsdon/dpa

Sieben Schwerverletzte durch Explosion

Bislang ist nach Polizeiangaben von mindestens 16 Verletzten die Rede, sieben davon schwer. Möglicherweise sind weitere Opfer noch unter den Trümmern eingeklemmt. 230 Feuerwehrleute sind vor Ort im Einsatz, wie der Sender BFMTV berichtete. Sie habe ein Krisenzentrum eingerichtet, sagte Bürgermeisterin Anne Hidalgo.

Mit Material von dpa und afp