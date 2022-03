Der Krieg in der Ukraine beherrscht seit rund vier Wochen den Alltag der Menschen auf der ganzen Welt. Die internationale Politik kämpft seitdem auf unterschiedlichen Ebenen mit den Konsequenzen des russischen Angriffs. Auch die G7 kommt zu einem Treffen zusammen.

Was sind die G7 ?

? Welche Staaten gehören zu dem Bündnis?

gehören zu dem Bündnis? Wann findet der nächste G7-Gipfel statt?

Mitglieder, Gipfeltreffen, Gründungsjahr – die wichtigsten Infos zur G7

Name : G7 (Gruppe der sieben)

: G7 (Gruppe der sieben) Gründungsjahr : 1975

: 1975 Mitglieder : die größten Industrienationen der Welt (Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien, USA)

: die größten Industrienationen der Welt (Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien, USA) Beobachter : Europäische Union

: Europäische Union Nächstes Gipfeltreffen: 24. März 2022 in Brüssel (Sondergipfel); 26. - 28. Juni in Bayern (regulär)

G7 Mitglieder: Welche Staaten gehören zu dem Bündnis?

Wie der Name sagt, gehören der G7 sieben Nationen an. Gemeinsam stellten sie zum Gründungszeitpunkt 1975 10 Prozent der Weltbevölkerung und erwirtschaften etwa 45 Prozent des weltweiten Bruttonationaleinkommens. Diese Nationen gehören zu dem Bündnis:

Deutschland

Frankreich

Italien

Japan

Kanada

Vereinigtes Königreich

USA

Gegründet wurde die Gruppe ursprünglich als G6. Kanada kam erst 1976, ein Jahr nach der Gründung dazu. Ab 1998 wurde die Gruppe durch die Aufnahme Russland zur G8 erweitert. Nach der Annexion der Krim und aufgrund der Zuspitzung des Konflikts mit der Ukraine im Jahr 2014, wurde Russland aus dem Bündnis ausgeschlossen. Vertreten bei den Treffen ist außerdem die Europäische Union in Person von Ursula von der Leyen und Charles Michel.

G7 Aufgaben: Was machen die sieben Industrienationen?

Einmal im Jahr treffen sich die Staats- und Regierungschefs der sieben Mitgliedsstaaten und stimmen sich in wirtschaftlichen, außen-, sicherheitspolitischen und klimapolitischen Themen ab. Genauso wie die G20, ist auch die G7 keine internationale Organisation, das heißt sie wird nicht von einer Verwaltung geleitet. Vielmehr übernimmt jährlich wechselnd eine der Mitgliedsnationen die Präsidentschaft und lädt zu den Treffen ein. 2022 ist das, erstmals seit 2015, Deutschland. In den Gesprächen tauschen sich die Regierungschefs zu ihren jeweiligen Standpunkten aus und geben am Ende eine Erklärung zu den besprochenen Themen ab.

zusätzliche Kooperation auf der Ebene der Finanzminister und Notenbankgouverneure. Sie besprechen ihrerseits finanz-, geld- und währungspolitische Themen. Das Bundesfinanzministeriums informiert auf seiner Webseite umfassend über die G7 . So entwickelte sich im Laufe der Jahre eineauf der Ebene der. Sie besprechen ihrerseits finanz-, geld- und währungspolitische Themen.

Nächster G7-Gipfel am 24.3.2022 – Was besprechen die Regierungschefs?

Planmäßig sollte der nächste G7-Gipfel vom 26. bis 28. Juni auf Schloss Elmau stattfinden. Zentrale Themen dort sollen die Klimapolitik, die Coronapandemie und die internationale Zusammenarbeit sein.

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine ist für den 24. März ein G7-Sondergipfel geplant. Hauptthema dort dürfte der Umgang mit dem russischen Vormarsch sein. Weitere Sanktionen gegen Russland sind sowohl von der EU, als auch von der Nato und der G7 geplant. US-Präsident Biden machte sich derweil auf den Weg nach Europa, um an den Treffen in Brüssel teilzunehmen.