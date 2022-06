Vor dem Treffen der sieben größten Industrienationen auf Schloss Elmau in Bayern gibt es in Deutschland verstärkte Grenzkontrollen. Vor allem an der Grenze zu Österreich wird stichprobenartig kontrolliert. Hier wollen wir dazu alle wichtigen Fragen beantworten:

Wo wird kontrolliert?

wird kontrolliert? Warum gibt es die Grenzkontrollen?

gibt es die Grenzkontrollen? Wie lange finden die Kontrollen statt?

statt? Wie finden die Grenzkontrollen statt?

G7-Gipfel 2022: Grenzkontrollen Österreich, Polen, Tschechien & Co.

Vor dem Treffen der G7 (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, die USA, Kanada und Japan) wird an allen Grenzen nach Deutschland verstärkt kontrolliert. Das bedeutet, dass in der Nähe folgender Grenzen die Dokumente gefordert werden können:

Österreich

Schweiz

Frankreich

Luxemburg

Niederlande

Belgien

Dänemark

Polen

Tschechien

Liechtenstein

Kontrolliert wird nicht nur an den Straßen, sondern auch in Zügen und an Wanderwegen. „Wir bitten die Reisenden, für eine zügige Abwicklung ihre Dokumente griffbereit zu haben“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Grenzkontrollen 2022: Wie lange wird verstärkt kontrolliert?

drei Wochen lang statt. Begonnen haben sie am 13. Juni, geplant sind die verstärkten Grenzkontrollen bis zum 3. Juli. Der G7-Gipfel dauert vom 26. bis zum 28. Juni. Die Grenzkontrollen findenlang statt. Begonnen haben sie am 13. Juni, geplant sind die verstärkten Grenzkontrollen

Die Maßnahmen sollten zur Sicherheit der Bevölkerung, aber auch zum friedlichen Ablauf der geplanten Demonstrationen beitragen. Die Anreise möglicher Gewalttäter aus dem Ausland soll verhindert werden.

G7 Kontrollen: Was wird an der Grenze kontrolliert?

An den Grenzen werden zunächst nur die Personalien überprüft. Das bedeutet, dass man seinen Personalausweis bzw. Reisepass vorzeigen muss. Wenn man im Auto kontrolliert wird, dann werden Führerschein und Fahrzeugpapiere verlangt. Die Polizei überprüft dann die Personaldaten darauf, ob man aus irgendeinem Grund nicht einfach nach Deutschland einreisen sollte oder dürfte. Möglich sind dann weitere Kontrollen, zum Beispiel des Fahrzeugs. Bei den verstärkten Kontrollen wurden bespielsweise bereits Impfpassfälscher oder gesuchte Personen mit Haftbefehl entdeckt.

