Zwei Jahre lang haben Schausteller und Wirte darauf gewartet. Nach den coronabedingten Absagen des Frühlingsfestes, startet Stuttgart 2022 einen neuen Versuch. Über die Ostertage soll auf dem Cannstatter Wasen eine „Light Version“ des Jahrmarkts ausgetragen werden.

Wann findet das Frühlingsfest in Stuttgart statt?

findet das Frühlingsfest in Stuttgart statt? Wie sieht das Programm aus?

aus? Wie viele Menschen dürfen kommen?

Alle Infos zum Frühlingsfest 2022 in Stuttgart lest ihr hier.

Frühlingsfest 2022: Das planen Stadt und Veranstalter

Nach zuletzt zwei Absagen wegen der Corona-Pandemie soll es in diesem Jahr mit dem Frühlingsfest in Stuttgart wieder klappen. Hoffnungsvoll plant der Veranstalter in Stuttgart die Auflage in 2022: „Ich gehe davon aus, dass wir eine Art Frühlingsfest light machen können“, sagte der Chef der Veranstaltungsgesellschaft, Andreas Kroll. Anfang März setze sich das Unternehmen mit der Stadt zusammen, um mögliche Varianten und die Ausführung zu besprechen.

Auch ein Sprecher der Stadt bestätigte gegenüber der Deutschen Presse Agentur die Bestrebungen: „Dann treffen wir im Benehmen mit dem Gemeinderat und nach Abstimmung mit den Schaustellerverbänden eine Entscheidung“.

Datum: Wann findet das Frühlingsfest 2022 in Stuttgart statt?

100 Prozent sicher ist zwar noch nicht, ob das Frühlingsfest in Stuttgart in diesem Jahr wieder stattfindet, ein möglicher Termin steht jedoch schon im Raum: Vom 16. April bis 8. Mai soll der Jahrmarkt stattfinden. In welcher Form auf dem Gelände gefeiert werden kann und welche Regelungen dann gelten, wird am 01. März entschieden.

Fahrgeschäfte und Biergärten – Das ist beim Frühlingsfest 2022 geplant

Das Frühlingsfest soll 2022 in einer „Light Version“ stattfinden. Wie genau diese aussieht, ist noch offen. Entsprechende Gespräche werde es im März zwischen der Stadt und dem Veranstalter geben. Auf der Veranstaltungs-Webseite heißt es lediglich: „Die Konzeptionen sind vorbereitet und aktuell wird im Hinblick auf die möglichen Corona-Verordnungen für alle Möglichkeiten geplant. Eine mögliche „Light-Version“ könnte die Aufplanung mit einem Festzelt sein – dann aber in anderer Form.“

Nach Angaben von in.Stuttgart sollen zwar Fahrgeschäfte, Imbisse sowie überdachte Biergärten oder ein Almhüttendorf aufgebaut werden. „Große Zelte und Partys wird es aber definitiv nicht geben“, sagte Kroll. Weiter betonte er, dass auf entsprechende Änderungen der Coronamaßnahmen flexibel reagiert werde. Zu klären sei unter anderem ob es Zugangskontrollen geben wird und wie lange die Öffnungszeiten sein werden.

Mark Roschmann vom Schaustellerverband Südwest zeigte sich indes vorbereitet: „Eine Freiluftveranstaltung können wir ohne Gefahr ausrichten“, sagte er den „Stuttgarter Nachrichten“ und der „Stuttgarter Zeitung“. „Wir stehen parat.“ Unklar sei noch, wie er entsprechendes Personal finden soll. Mitarbeiter müssen aus der Kurzarbeit geholt oder angeworben sowie Waren geordert werden.