Neben VW gehört auch die Frisörkette Klier in Wolfsburg zu den größten Unternehmen und verfügt bundesweit über 1350 Filialen. Doch nun stehen bei dem nach eigenen Angaben größten System-Frisör Deutschlands harte Einschnitte bevor. Nach Informationen der Bild-Zeitung will das Amtsgericht Wolfsburg am Dienstag um 12 Uhr entscheide das Insolvenzverfahren über das Unternehmen eröffnen.

Nach Informationen von „Bild“ müssen womöglich ein Drittel aller Filialen schließen. Insgesamt arbeiten im Konzern rund 9200 Mitarbeiter unter Markennamen wie Klier, Super Cut, Hair Express sowie in 130 Läden für Haarprodukte (Cosmo, Beautyhairshop). 1800 von ihnen droht nun voraussichtlich die Arbeitslosigkeit.

Friseur Klier: Insolvenz durch Corona-Krise

Lockdown im Frühjahr fielen alle Einnahmen weg, doch gleichzeitig liefen viele Fixkosten wie Ladenmieten ungebremst weiter. Bereits seit September befand sich Klier deshalb in einem so genannten Schutzschirm-Verfahren, um sich dem Zugriff von Gläubigern zu entziehen. Grund der Pleite ist offenbar die Coronakrise , denn beimim Frühjahr fielen alle Einnahmen weg, doch gleichzeitig liefen viele Fixkosten wie Ladenmieten ungebremst weiter. Bereits seit September befand sich Klier deshalb in einem so genannten-Verfahren, um sich dem Zugriff von Gläubigern zu entziehen.

Von den 1350 Friseursalons könnten etwa 450 dichtgemacht werden, 15 bis 20 Prozent der Stellen dürften verschwinden, so Bild. Ende März könnte die Restrukturierung dann abgeschlossen sein, wenn das Unternehmen nicht sogar komplett zerschlagen wird. Die Klier Hair Group machte zuletzt um die 300 Millionen Euro Jahresumsatz.

Infos zu Frisör Klier – Deutschlands größte Salonkette

Gründung im Jahr 1948 durch Elfriede Klier im sächsischen Werdau

1954 Umzug nach Wolfsburg

2008 Übernahme der Essanelle Hair Group

Familienunternehmen in dritter Generation

etwa 300 Millionen Euro Jahresumsatz

9200 Mitarbeiter

1350 Filialen