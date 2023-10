Wer gewinnt den Friedensnobelpreis? Diese Frage wurde am Freitag, 06.10., in Stockholm beantwortet. Die iranische Frauenrechtsaktivistin Narges Mohammadi wird in diesem Jahr ausgezeichnet. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag bekannt. Sie bekommt den Preis „für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran und ihren Kampf für die Förderung der Menschenrechte und der Freiheit für alle“, wie die Vorsitzende des Komitees, Berit Reiss-Andersen, bei der Preisbekanntgabe in Oslo sagte.

Darum erhält Narges Mohammadi den Friedensnobelpreis

Narges Mohammadi ist eine der bekanntesten Menschenrechtsaktivistinnen im Iran und wurde bereits mehrfach inhaftiert. Aktuell verbüßt die 51-Jährige eine langjährige Haftstrafe im berüchtigten Ewin-Gefängnis in Teheran. Ende 2022, während der landesweiten Aufstände gegen Irans Machtapparat, brachte Mohammadi einen Bericht ans Licht, der mutmaßliche Folter an Dutzenden Frauen im Hochsicherheitsgefängnis aufdeckte.

Mit Material von dpa.