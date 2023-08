Nach dem verheerenden Feuer in einer Ferienunterkunft im Elsass wurden am Mittwoch neun leblose Körper entdeckt. Diese traurige Nachricht wurde von der französischen Nachrichtenagentur AFP via Twitter verbreitet, unter Berufung auf Informationen von der Feuerwehr. Vorher galt es als vermisst, zehn Personen mit Behinderungen und ihr Betreuer, die in Wintzenheim bei Colmar untergebracht waren. Die Suche nach den beiden noch vermissten Personen wird weiterhin von der Feuerwehr intensiv vorangetrieben, wie ein Sprecher der Feuerwehr von AFP zitiert wurde.

Suche in Wintzenheim bei Colmar dauert an

Laut einem Sprecher der Gendarmerie wurde die Suche nach den Vermissten in Wintzenheim bei Colmar fortgesetzt. Der Ort befindet sich ungefähr 30 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.

Neuen Menschen tot aufgefunden

Gruppe Erwachsener aus Nancy war im Gebäude

Am Mittwochmorgen gegen 6:30 Uhr brach ein Feuer in der Ferienunterkunft aus. Ein Mensch wurde verletzt, während ein anderer unter Schock stand, wie von der Präfektur mitgeteilt wurde. Insgesamt konnten 17 Personen sicher evakuiert werden. Das Feuer breitete sich über 300 von insgesamt 500 Quadratmetern des Gebäudes aus. In der Unterkunft befand sich laut Präfektur eine Gruppe Erwachsener aus Nancy, die von einem Verband betreut wurde, der sich um Menschen mit Behinderungen kümmert.

Die zahlreichen Rettungskräfte vor Ort handelten rasch und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Laut einer Meldung von France Info, die sich auf Marot bezog, konnte die Feuerwehr aufgrund anhaltender Rauchentwicklung am Vormittag zunächst nicht ins Gebäude vordringen.

Macron meldet sich auf Twitter

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb zu dem Brand auf Twitter: „Angesichts dieser Tragödie denke ich an die Opfer, an die Verletzten, an die Menschen, die ihnen nahe stehen.“ Premierministerin Élisabeth Borne nannte den Vorfall schrecklich. Sie wolle sich zum Ort des Geschehens begeben. Innenminister Gérald Darmanin dankte der Feuerwehr für ihren schnellen Einsatz.

