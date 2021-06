Die Formel-1-Saison 2021 geht am Wochenende mit dem Großen Preis von Aserbaidschan weiter. Mit dem überzeugenden Sieg von Max Verstappen beim Großen Preis von Monaco hatte der Niederländer die WM-Führung übernommen. Jetzt geht es am Wochenende nach Aserbaidschan, wo zum sechsten Mal ein Formel 1 Grand Prix ausgetragen wird. Weltmeister Lewis Hamilton dürfte alles daran setzen, um das enttäuschende Ergebnis von Monte Carlo vergessen zu machen.

Auf die Fahrer wartet in Baku wieder ein Stadtkurs, der in den letzten Jahr jeweils ein Spektakel bot, mit einer wilden Mischung aus engen Ecken in der Altstadt und einer 2,2 km langen Vollgaspassage.

Wann finden die freien Trainings statt? Wann ist das Qualifying? Wer überträgt das Rennen am Sonntag in Baku? Alle Infos im Überblick.

Formel 1 Rennen in Aserbaidschan: Start, Datum, Uhrzeit und Strecke

Der Grand Prix von Aserbaidschan findet in Baku statt. Start des Rennens ist am Sonntag, den 06.06.2021 um 14 Uhr. In der verwinkelten Altstadt mit besonders engen Kurven sind ganz besondere Eigenschaften gefragt, auch die Motorenleistung wird entscheidend sein. Mitfavorit Hamilton gelang in Aserbaidschan bei vier Austragungen erst einmal der Sieg. Bei der bislang letzten Auflage war er 2019 hinter Bottas Zweiter geworden.

Der Start des Formel-1-Rennens in Barcelona im Überblick:

Saison: Formel 1 Saison 2021

Rennen: Großer Preis von Spanien

Grand-Prix: 6 von 23

Datum: 06.06.2021

Uhrzeit: 14:00 Uhr

Ort: Baku, Aserbaidschan

Rennstrecke: Baku City Circuit

Streckenlänge: 6,003 km

Termine und Zeitplan in Baku: Training, Qualifying und Rennen

Der Zeitplan und die Termine im Überblick:

1. Training: Freitag, 04. Juni 2021, um 10:30 Uhr

2. Training: Freitag, 04. Juni 2021, um 14:00 Uhr

3. Training: Samstag, 05. Juni 2021, um 11.00 Uhr

Qualifying: Samstag, 05. Juni 2021, um 14:00 Uhr

Rennen: Sonntag, 06. Juni 2021, um 14.00 Uhr

Formel 1 Übertragung im TV 2021: Free-TV, Live-Stream, RTL

Rennwochenende in Aserbaidschan wird live im Pay-TV auf Sky übetragen. Auf live im Free-TV gezeigt. Das Rennen am Sonntag in Baku gehört jedoch leider nicht dazu. Das gesamtewird live im Pay-TV aufübetragen. Auf F1 TV kann das Rennwochenende zudem im Stream verfolgt werden. In dieser Saison werden zudem vier Rennengezeigt. Dasgehört jedoch leider nicht dazu.

Alle Infos zur Übertragung des Grand Prix von Spanien:

1. Training (10:30 Uhr bis 11:30 Uhr): Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream), F1 TV (Stream)

2. Training (14:00 Uhr bis 15:00 Uhr): Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream), F1 TV (Stream)

3. Training (11:00 Uhr bis 12:00 Uhr): Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream), F1 TV (Stream)

Qualifying (14:00 Uhr): Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream), F1 TV (Stream)

Rennen (14:00 Uhr): Sky (Pay-TV), SkyTicket/SkyGo (Stream), F1 TV (Stream)

