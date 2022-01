Wasser, Strand, Urlaubsgefühl: In Schleswig-Holstein müssen die Bewohnerinnen und Bewohner nicht weit fahren, um das zu erleben. Wann sie ihren Urlaub 2022 planen können, hier in der Übersicht.

Wann sind Sommerferien?

Welche Werktage sind dank gesetzlicher Feiertage frei?

Ferien Schleswig-Holstein 2022: Kalender für Schulferien

Winter- oder Faschingsferien und Pfingstferien gibt’s im nördlichsten Bundesland nicht. Trotzdem hat Schleswig-Holstein 2022 insgesamt 60 Ferientage. Die verteilen sich wie folgt:

Osterferien: 4.04. - 16.04.2022

Sommerferien: 4.07. - 13.08.2022

Herbstferien: 10.10. - 21.10.2022

Weihnachtsferien: 23.12.2022 - 7.01.2023

Wann ist an Pfingsten in Schleswig-Holstein frei?

Zwar gibt es in Schleswig-Holstein nicht wie in anderen Bundesländern zwei Wochen lang Pfingstferien. Dafür ist der Brückentag nach Christi Himmelfahrt offiziell schulfrei: am Freitag, 27.05.2022.

Gesetzliche Feiertage in Schleswig-Holstein 2022: Wann sind Maifeiertag, Tag der deutschen Einheit und Co.?

Neujahr ist bereits vorbei. Der nächste Feiertag ist Karfreitag. Schleswig-Holstein hat zehn gesetzliche Feiertage.

Karfreitag : 15.04.2022

: 15.04.2022 Ostermontag : 18.04.2022

: 18.04.2022 Tag der Arbeit/Maifeiertag : Sonntag, 1.05.2022

: Sonntag, 1.05.2022 Christi Himmelfahrt : Donnerstag, 26.05.2022

: Donnerstag, 26.05.2022 Pfingstmontag : 6.06.2022

: 6.06.2022 Tag der deutschen Einheit: Montag, 3.10.2022

Montag, 3.10.2022 Reformationstag : Montag, 31.10.2022

: Montag, 31.10.2022 1. Weihnachtsfeiertag : Sonntag, 25.12.2022

: Sonntag, 25.12.2022 2. Weihnachtsfeiertag: Montag, 26.12.2022

Brückentage Schleswig-Holstein 2022: Verlängerte Wochenenden, Auszeit, schulfrei

Das Jahr 2022 ist für Brückentage in Schleswig-Holstein nicht sehr geschickt. Auch fallen wieder zwei Feiertage auf Sonntage. Der einzige Brückentag bietet sich am Tag nach Christi Himmelfahrt an, wo auch offiziell schulfrei ist: am Freitag, 27.05.2022. Verlängerte Wochenende sind durch Ostern, den Tag der deutschen Einheit und den Reformationstag automatisch drin.