Nach den Ferien ist vor den Ferien – bis zum nächsten Urlaub ist es also nie weit. Wann das nächste Mal schulfrei in Niedersachsen ist, erfahrt ihr in dieser Übersicht.

Wann sind Winterferien?

Wann sind die Osterfeiertage?

Wann beginnen die Sommerferien?

Ferien Niedersachsen 2022: Kalender für Sommer, Herbst, Weihnachten

Niedersachsen gehört zu den Bundesländern mit mehr Ferientagen. 64 sind es 2022. Wie sie verteilt sind hier in der Übersicht:

Winterferien: 31.01. – 1.02.2022

Osterferien: 4.04. – 19.04.2022

Sommerferien: 14.07. – 24.08.2022

Herbstferien: 17.10. – 28.10.2022

Weihnachtsferien: 23.12.2022 – 6.01.2023

Wann ist an Pfingsten frei?

Zwar gibt es in Niedersachsen keine lange Pfingstferien. An zwei Tagen ist aber trotzdem schulfrei. Am 26.05.2022 ist Christi Himmelfahrt, ein Feiertag. Am Tag darauf, Freitag, 27.05.2022, ist offiziell schulfrei.

Gesetzliche Feiertage 2022: Tag der deutschen Einheit, Reformationstag, Weihnachten

In Niedersachsen gibt es zehn gesetzliche Feiertage. Die Zahl der Feiertage ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich, da manche konfessionsabhängig gefeiert werden.

Neujahr : Samstag, 1.01.2022

: Samstag, 1.01.2022 Karfreitag : 15.04.2022

: 15.04.2022 Ostermontag : 18.04.2022

: 18.04.2022 Tag der Arbeit/Maifeiertag : Sonntag, 1.05.2022

: Sonntag, 1.05.2022 Christi Himmelfahrt : Donnerstag, 26.05.2022

: Donnerstag, 26.05.2022 Pfingstmontag : 6.06.2022

: 6.06.2022 Tag der deutschen Einheit: Montag, 3.10.2022

Montag, 3.10.2022 Reformationstag : Montag, 31.10.2022

: Montag, 31.10.2022 1. Weihnachtsfeiertag : Sonntag, 25.12.2022

: Sonntag, 25.12.2022 2. Weihnachtsfeiertag: Montag, 26.12.2022

Brückentage 2022: Wann verlängerte Wochenenden infrage kommen

Brückentage gibt es in Niedersachsen dieses Jahr wenige. Nur der Freitag nach Christi Himmelfahrt bietet sich an: der 27. Mai 2022.