Gemeinsame Zeit mit der Familie fällt im Schul-, Arbeits- und Alltagsstress oft zu kurz aus. Urlaube mit den Kindern werden dann genutzt, um sich zu erholen. Das Reiseziel spielt bei den Planungen ebenso eine Rolle wie die Zeit. Denn Familien mit schulpflichtigen Kindern sind auf die Ferien angewiesen.

Wann sind Oster-, Sommer- und Herbstferien 2023 in Hamburg?

An welchen Feiertagen haben die Schulen frei?

Wie liegen geeignete Brückentage?

Wir haben den Überblick über den Ferienkalender im nordischen Bundesland.

Ostern, Sommer, Herbst, Winter: Der Ferienkalender in Hamburg 2023 im Überblick

Winterferien : 27.01.

: 27.01. Oster-/Frühjahrsferien : 06.03. bis 17.03.

: 06.03. bis 17.03. Pfingstferien : 15.05. bis 19.05.

: 15.05. bis 19.05. Sommerferien : 13.07. bis 23.08.

: 13.07. bis 23.08. Herbstferien : 02.10 und 16.10. bis 27.10.

: 02.10 und 16.10. bis 27.10. Weihnachtsferien 2023/2024: 22.12.2023 bis 05.01.2024

Winter- und Pfingstferien: Schulfrei an Hamburgs Schulen

Längere Winterferien wie in vielen anderen Bundesländern hat Hamburg nicht. Ende Januar (27.01.23) haben die Schüler im Land einen Tag schulfrei. Statt der Winter- und Osterferien hat Hamburg dafür Frühjahrsferien von Anfang bis Mitte März.

Die Pfingstferien im Mai sind Himmelfahrtsferien. Das Pfingstfest wird zwar erst später gefeiert, dafür liegt im Ferienzeitraum Christi Himmelfahrt.

Feiertage 2023: Wann haben Hamburgs Schüler frei?

Ganz Deutschland hat an einigen Tagen im Jahr frei. Nicht nur Schülerinnen und Schüler freuen sich darauf, auch Arbeitnehmer nutzen diese Tage gerne für Kurzurlaube. Wann sind die Feiertage in Hamburg 2022?

Neujahr : Sonntag, 01.01.2023

: Sonntag, 01.01.2023 Karfreitag : Freitag, 07.04.2023

: Freitag, 07.04.2023 Ostermontag : Montag, 10.04.2023

: Montag, 10.04.2023 Tag der Arbeit : Montag, 01.05.2023

: Montag, 01.05.2023 Christi Himmelfahrt : Donnerstag, 18.05.2023

: Donnerstag, 18.05.2023 Pfingstmontag : Montag, 29.05.2023

: Montag, 29.05.2023 Tag der Deutschen Einheit : Dienstag, 03.10.2023

: Dienstag, 03.10.2023 Reformationstag : Dienstag, 31.10.2023

: Dienstag, 31.10.2023 1. Weihnachtsfeiertag : Montag, 25.12.2023

: Montag, 25.12.2023 2. Weihnachtsfeiertag: Dienstag, 26.12.2023

Brückentage 2023: Wie Arbeitnehmer Urlaubstage sparen können

Manche Feiertage im Jahr liegen unter der Woche. In solchen Fällen geben Schulen am Tag davor oder danach oft schulfrei. Auch Arbeitnehmer nutzen Brückentage, um Urlaubstage zu sparen und trotzdem ein paar Tage frei zu nehmen. Wie sind die Brückentage 2023 in Hamburg verteilt?

Osterferien gibt es in Hamburg zwar nicht, dafür ist das Osterwochenende durch Karfreitag und Ostermontag ohnehin sehr lang. Hier lohnt es sich dennoch ein paar Tage frei zu nehmen, da zwei Urlaubstage gespart werden.

durch Karfreitag und Ostermontag ohnehin sehr lang. Hier lohnt es sich dennoch ein paar Tage frei zu nehmen, da zwei Urlaubstage gespart werden. Christi Himmelfahrt liegt traditionell Donnerstags. Ein freier Freitag verlängert das Wochenende auf vier Tage.

liegt traditionell Donnerstags. Ein freier Freitag verlängert das Wochenende auf vier Tage. Gleiches gilt für den Tag der Deutschen Einheit und den Reformationstag. Beide liegen 2023 auf einem Dienstag.

Einen Überblick über Ferien, Feier- und Brückentage 2022 in Hamburg gibt es hier: