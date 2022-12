Einer der schwersten Korruptionsskandale erschüttert derzeit die Europäische Union . Im Zentrum der Vorwürfe steht. Die griechische Politikerin mit den langen blonden Haaren warund sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Wer ist Eva Kaili? Alle Infos zur Politikerin gibt es hier im Porträt:

Hier gibt es ein paar Zahlen und Fakten über Eva Kaili:

Ihre Politik-Karriere hatte Eva Kaili in ihrer Heimatstadt Thessaloniki begonnen, der zweitgrößten Stadt Griechenlands. Im Alter von 20 Jahren wurde die damalige Architekturstudentin 1998 Stadträtin. Nach ihrem Abschluss in Architektur studierte sie internationale und europäische Beziehungen und absolvierte eine Ausbildung zur Journalistin.

Ab 2004 wurde Kaili ein vertrautes Gesicht für viele Griechen. Sie begann, die Nachrichten bei Mega zu moderieren, einem der großen privaten Fernsehsender des Landes. 2007 wechselte sie dann in die obere Etage der nationalen Politik: Kaili, damals 29-jährig, wurde ins griechische Parlament gewählt. Sie war die jüngste Abgeordnete der Pasok-Partei. 2014 folgte der Wechsel ins EU-Parlament. Bei der Europawahl 2019 konnte sie ihr Mandat verteidigen. Bis zu ihrer Festnahme war sie Vizepräsidentin des EU-Parlaments.

Eva Kaili, sollhaben, damit sie für das WM-Gastgeberland Einfluss auf politische Entscheidungen nimmt. Die EU-Vizepräsidentin aus Griechenland wurde zusammen mit anderen Verdächtigen festgenommen. Bei den Durchsuchungen in Brüssel wurden am Freitag, 9.12.2022, insgesamt 600.000 Euro Bargeld und Handys beschlagnahmt. Später fanden Ermittler in Kailis Wohnung Medienberichten zufolge. Die Zeitung „Le Soir“ schrieb, die 44-Jährige sei auf frischer Tat - „in flagranti“ - erwischt worden.