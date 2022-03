Der Europa-Park Rust startet in die neue Saison. Mit fast 6 Millionen Gästen im Jahr 2019 ist er der meistbesuchte Freizeitpark Deutschlands. Und jetzt geht es wieder los.

Europa-Park Rust: Wann öffnet der Freizeitpark 2022?

Die Sommersaison im Europa-Park Rust beginnt offiziell am Samstag, 26.3.2022. Doch Fans von Achterbahnen und anderen Attraktionen müssen gar nicht mehr so lange warten. Denn schon eine Woche vorher veranstaltet der Europa-Park ein Pre-Openening-Wochenende. Am 19. und 20.3.2022 öffnet der Europa-Park mit seinen Fahrgeschäften, Shows und der großen Parade. Nach diesem Pre-Opening Weekend wird der Europa-Park vom 21. bis 25.03.2022 noch einmal geschlossen, um pünktlich am 26.03.2022 die Sommersaison offiziell einzuläuten.

Europa-Park: Welche Corona-Regeln gelten aktuell im Freizeitpark?

Für Geimpfte

Wurde die zweite Impfung vor weniger als 14 Tagen verabreicht: Die vollständige Grundimmunisierung ist noch nicht abgeschlossen. Ein Besuch ist nur mit einem negativen Testergebnis möglich.

mit vollständiger Grundimmunisierung: Ein Besuch ist möglich.

mit Auffrischungs-Impfung ("Booster"): Ein Besuch ist möglich. Die Gültigkeit der Auffrischungs-Impfung "Booster" ist zeitlich nicht begrenzt.

Die Impfung muss als digitaler Nachweis vorgelegt werden. Das geht beispielsweise mit der Corona-Warn-App oder der CovPass-App.

Für Genesene

Je nachdem, wie lange das positive PCR-Labortestergebnis zurückliegt, gelten unterschiedliche Voraussetzungen für den Besuch:

Weniger als 28 Tage: ein Besuch ist nicht möglich.

28 Tage bis 90 Tage: Gäste müssen das positive PCR-Labortestergebnis oder den digitalen Genesenennachweis mit. Ein tagesaktuelles negatives Testergebnis ist nicht erforderlich.

über 90 Tage: Besucher gelten laut den aktuellen Verordnungen nicht mehr als "genesen" und benötigen einen zusätzlichen Impf- oder negativen Test-Nachweis

Getestet

Besucher des Europa-Parks Rust bringen ein offiziell anerkanntes, negatives Corona-Testergebnis mit, welches zum Zeitpunkt der Kontrolle (z. B. Parkeintritt, Check-in) maximal 24 Stunden (Antigen-Test) bzw. 48 Stunden (PCR-Test) alt ist.

Maskenpflicht

Alle Personen ab 18 Jahre müssen im Europa-Park derzeit eine FFP2-Maske tragen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre sind zum Tragen einer medizinischen Maske verpflichtet.

Europa-Park: Öffnungszeiten, Tickets, Preise

Der Europa-Park ist in seiner Sommersaison ab 26.3.2022 täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Diese Zeiten gelten auch für das Pre-Opening-Weekend vom 19. bis 20.3.2022. Der Eintritt für ein Tagesticket kostet für Kinder zwischen 4 und 11 Jahre 47 bis 53,50 Euro. Kleinkinder bis 3 Jahre haben freien Eintritt. Für Erwachsene kostet das Tagesticket im Freizeitpark 55 bis 62 Euro. Senioren ab 60 Jahre zahlen 47 bis 53,50 Euro. Geburtstagskinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.

Je nach Besuchsdatum variiert der Eintrittspreis.