In der Debatte über eine klarere Kennzeichnung von Zucker, Fett und Salz in vielen Lebensmitteln stellen Verbraucher- und Medizinverbände am Mittwoch Ergebnisse einer Umfrage vor.

Sie sollte Haltungen zu zwei Nährwert-Logos abfragen - einem neu entwickelten Modell des bundeseigenen Max-Rubner-Instituts für Ernährungsforschung und dem aus Frankreich stammenden farblichen System Nutri-Score, für das sich die Verbände einsetzen. Initiatoren der Umfrage sind unter anderem die Verbraucherorganisation Foodwatch, die Deutsche Diabetes Gesellschaft und die Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin.

Die Entscheidung für ein neues Logo soll voraussichtlich im Herbst zwischen vier Modellen fallen. Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) lässt dafür derzeit eine Verbraucherbefragung machen.

Auf Grundlage der Ergebnisse soll dann festgelegt werden, welches Modell die Bundesregierung zur freiwilligen Nutzung auf Packungen empfiehlt. Klöckner hatte betont, dass sie „keine Präferenz“ habe. In der großen Koalition macht sich die SPD für Nutri-Score stark. Ziel eines neuen Logos ist, Supermarktkunden eine gesündere Ernährung zu erleichtern.