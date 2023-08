„What if being happy isn't what I thought, oh? What if more is never enough?“ fragt Eric Nam mit seiner neuen Single „House on a Hill“. Mit neuen Songs im Gepäck bricht er ab September 2023 zu einer großen Welttournee auf, die in durch Nordamerika, Südamerika, Europa & UK, sowie Australien und Neuseeland führen wird. Im März 2024 kommt Eric Nam dann nach Deutschland. Alle Infos zu Tickets, den Daten und Städten im Überblick.

In diesen Städten spielt Eric Nam 2024 in Deutschland

Am 5. März ist es so weit und Eric Nam wird sein erstes Deutschland-Konzert seiner Welttournee im ZOOM in Frankfurt spielen. Über die Columbiahalle am 6. März in Berlin geht es dann am Tag darauf weiter in die Tonhalle in München. Fans aus Köln und Umgebung werden ebenfalls nicht enttäuscht. Bevor Eric Nam in die Niederlande weiterzieht, kommt er noch einmal nach Deutschland in das Palladium zurück. Hier die Daten im Überblick.

MAR 05 DI - FRANKFURT, DE - ZOOM

MAR 06 MI - BERLIN, DE - COLUMBIAHALLE

MAR 08 FR - MÜNCHEN, DE – TONHALLE

MAR 18 MO - KÖLN, DE - PALLADIUM

Eric Nam tourt auch in der Schweiz, den Niederlanden und weiteren Ländern

Wer es zu den Terminen in Deutschland nicht schafft, Eric Nam aber 2024 gerne live erleben möchte, kann sich ebenfalls in den Nachbarländern umschauen. Vielleicht klappt es ja in Italien oder Dänemark?

FEB 29 DO - OSLO, NO - SENTRUM SCENE

MAR 02 SA - STOCKHOLM, SE - ANNEXET

MAR 03 SO - KOPENHAGEN, DK – VEGA

MAR 05 DI - FRANKFURT, DE - ZOOM

MAR 06 MI - BERLIN, DE - COLUMBIAHALLE

MAR 08 FR - MÜNCHEN, DE - TONHALLE

MAR 09 SA - PRAG, CZ - SASAZU

MAR 11 MO - MAILAND, IT - FABRIQUE

MAR 12 DI - ZÜRICH, CH - HALLE 622

MAR 13 MI - BRÜSSEL, BE - ANCIENNE BELGIQUE

MAR 15 FR - PARIS, FR - BATACLAN

MAR 18 MO - KÖLN, DE - PALLADIUM

MAR 19 DI - AMSTERDAM, NL - MELKWEG

MAR 20 MI - AMSTERDAM, NL - MELKWEG

MAR 22 FR - GLASGOW, UK - O2 ACADEMY

MAR 24 SO - DUBLIN, IE - OLYMPIA

MAR 25 MO - MANCHESTER, UK - ACADEMY

MAR 26 DI - LONDON, UK - EVENTIM APOLLO

Hier gibt es die Eric Nam „House on a Hill“ Tickets zu kaufen

Für vier Konzerte kommt Eric Nam nach Deutschland. Die Tickets für Frankfurt, Berlin, München und Köln werden von den Ticketanbietern Eventim und Ticketmaster vertrieben. Hier gibt es die Karten im Online-Shop

Wie teuer sind die Tickets für Eric Nam Konzerte in Deutschland?

Für die Konzerte der „House on a Hill“ Tour von Eric Nam in Deutschland gibt es unterschiedliche Ticketoptionen. Die Preise beginnen mit 54 Euro für die regulären Tickets und gehen bis zu 270,50 Euro für spezielle VIP Tickets. München ist bereits fast ausverkauft und auch bei den anderen Städten sind die ersten Ticketoptionen vergriffen. Insofern sollte sich bald schon ein Ticket gesichert werden, möchte man Eric Nam 2024 live in Deutschland erleben.

Festivals und Konzerte 2024: Hurricane, Lollapalooza, MS Dockville und mehr

Mehr zu den Festivals und Konzerten 2024 rund um Datum, Karten, Line-Up und Co. gibt es auf unserer Themenseite Festivals und Konzerte

*Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht. Die Produkte und Angebote in diesem Beitrag wurden redaktionell ausgewählt und bewertet.