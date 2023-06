Am Donnerstag wurde das Grenzgebiet zwischen der Schweiz, Frankreich und Deutschland von einem spürbaren Erdbeben erschüttert. Zunächst wurde die Stärke des Erdbebens vom Schweizerischen Erdbebendienst der ETH Zürich (SED) mit 3,5 angegeben, später korrigierte man sie auf 3,6. Das Epizentrum befand sich laut den Angaben etwa 13 Kilometer südlich von Mülhausen in Frankreich, nahe der deutschen Grenze. Das Erdbeben ereignete sich um 14:48 Uhr.

Erdbebendienst: Beben war deutlich spürbar

Der Erdbebendienst teilte mit, dass das Beben in der Nähe des Epizentrums deutlich spürbar gewesen sein dürfte. Allerdings waren bei dieser Stärke keine Schäden zu erwarten. Der schweizerische Erdbebendienst verzeichnet jährlich etwa 1000 bis 1500 Beben, von denen bis zu 20 eine Stärke von über 2,5 erreichen.

Zum Vergleich: Das verheerende Erdbeben am 6. Februar in der Türkei hatte laut der US-Geologiebehörde USGS eine Stärke von 7,8. Dabei verloren über 50.000 Menschen in der Türkei und Syrien ihr Leben.