EMA Zulassung des Biontech-Impfstoffs für Kinder ab 5 Jahren

EMA hat die Zulassung des Die Europäische Arzneimittelbehördehat die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für fünf- bis elfjährige Kinder geprüft. In den USA hatte dieses Vakzin Ende Oktober eine Notfallzulassung für diese Altersgruppe erhalten. Dort werden jüngere Kinder bereits erfolgreich mit Biotech gegen Corona geimpft.

Nun hat die europäische Arzneimittelbehörde grünes Licht gegeben für die Zulassung des Corona-Impfstoffes der Hersteller Pfizer/Biontech für Kinder ab fünf Jahren in Europa. Das teilte die EMA am Donnerstag, 25.11. in Amsterdam mit. Es wird der erste Corona-Impfstoff, der in der EU für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen wird.

Corona-Impfung für Kinder unter 12: Heute fällt die Entscheidung zur Zulassung

Es ist also entschieden: Der Biontech-Impfstoff darf an Kinder ab 5 Jahren verimpft werden. Laut dem geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sollen den Ländern ab dem 20. Dezember in einer ersten Lieferung 2,4 Millionen Dosen des Vakzins für Fünf- bis Elfjährige zur Verfügung gestellt werden.

Impfung für Kinder gegen Corona – Wirksamkeit, Risiken, Anwendung

Biontech/Pfizer ist somit der erste Corona-Impfstoff in der EU, der für Kinder unter 12 Jahren zugelassen wird. Daher wurden Wirkung und Risiken über zwei Monate lang von der EMA geprüft.

Die Dosis für diese Altersgruppe werde geringer sein als für Patienten ab zwölf Jahren.

Sie werde aber ebenfalls als zwei Injektionen in den Oberarm im Abstand von drei Wochen verabreicht.

Stiko-Empfehlung zur Corona Impfung für Kinder steht noch aus

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, kann nach eigenen Worten nachvollziehen, wenn Eltern einer Impfung ihrer Kinder skeptisch gegenüberstehen. Die Stiko will ihre Empfehlung zur Corona-Impfung für Kinder in dieser Altersgruppe vor Jahresende abgeben.

Vorbereitung für Kinder-Impfung in Bayern läuft bereits

Der Freistaat Bayern bereitet sich gemeinsam mit der Ärzteschaft und den Impfzentren auf die Impfung von Kindern ab fünf Jahren vor. Darauf wies Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Mittwochabend in Berlin hin. Der CSU-Politiker teilte mit: „Wir sind hier in enger Absprache mit dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, die uns dabei unterstützen werden." Er halte es „für eine positive und wichtige Entwicklung, wenn der Impfstoff künftig auch für Kinder unter 12 Jahren eingesetzt werden könnte."