An diesem Wochenende sind zwei Rennen der DTM auf dem Lausitzring zu erleben. Es ist in dieser Saison das erste Renn-Wochenende der Motorsportserie, das in Deutschland ausgetragen wird. Es findet vom 20. bis 22.5.2022 statt. Gibt es eine Übertragung von Qualifying und Rennen der DTM live im TV und im Stream? Hier gibt es alle Infos.

DTM 2022 auf dem Lausitzring: Übertragung im TV

Gute Nachrichten für Motorsportfans. Wer selbst nicht live am Lausitzring dabei sein kann, bekommt die Rennen live im Free-TV zu sehen. ProSieben berichtet mit der Sendung „Ran Racing“ jeweils Samstag, 21.5.2022, und Sonntag, 22.5.2022, live vom Lausitzring. Die Übertragungen beginnen jeweils 13 Uhr.

DTM 2022 auf dem Lausitzring: Übertragung im Stream

Die DTM berichtet über die Plattform DTM Grid über alle Trainings, Qualifyings und Rennen aller Serien des gesamten Wochenendes im Stream. Die Streams gibt es nach einer Registrierung auf der Plattform kostenlos.