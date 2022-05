Am kommenden Wochenende, genauer gesagt vom 21. bis 23.5.2022, findet das erste Saisonrennen der DTM in Deutschland statt. Nach dem Start der Serie in Portugal dröhnen nun auf dem Lausitzring in Brandenburg die Motoren. So ganz nebenbei könnte dieses DTM-Rennen ein ganz besonderes Erlebnis für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine werden.

Wie sieht der Zeitplan für das Rennen der DTM auf dem Lausitzring aus?

für das Rennen der DTM auf dem Lausitzring aus? Welches Rahmenprogramm ist geplant?

ist geplant? Gibt es noch Tickets für das Rennen in Brandenburg?

für das Rennen in Brandenburg? Und was hat die DTM für Flüchtlinge aus der Ukraine angekündigt?

Hier gibt es alle Infos.

DTM Lausitzring 2022: Zeitplan und Termine

Die DTM ist für drei Tage auf dem Lausitzring aktiv. Das verlängerte Renn-Wochenende findet von Freitag, 20.5.2022, bis Sonntag, 22.5.2022, statt. Und so sieht der genaue Zeitplan für die DTM aus:

Freitag, 20.5.2022 - 11.20 Uhr bis 12.05 Uhr: erstes freies Training

Freitag, 20.5.2022 - 15.10 Uhr bis 15.55 Uhr: zweites freies Training

Samstag, 21.5.2022 - 10.05 Uhr bis 10.25 Uhr: Qualifying

Samstag, 21.5.2022 - 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr: erstes Rennen

Sonntag, 22.5.2022 - 10.05 Uhr bis 10.25 Uhr: Qualifying

Sonntag, 22.5.2022 - 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr: zweites Rennen

Welches Rahmenprogramm ist geplant?

Neben der eigentlichen DTM-Rennserie finden noch zahlreiche andere Motorsport-Events auf dem Lausitzring statt. Im Rahmen der DTM gibt es Pitwalks, bei denen die Fans ganz nah an die Autos herandürfen und den Mechanikern bei ihrer Arbeit zuschauen können. Im Fahrerlager wird zudem das Fan Village mit Showbühne und Esports-Simulator stehen und am ganzen Wochenende finden Autogrammstunden statt.

Außerdem werden außer der DTM selbst noch andere Rennserien ausgefahren. So gehen bei der DTM Trophy und beim BMW M2 Cup vor allem Nachwuchsfahrer an den Start. Eine Zeitreise in die Motorsportgeschichte macht hingegen der DTM Classic Cup. Hier rasen DTM-Boliden der 80er und 90er Jahre über den Asphalt. Und so sieht der Zeitplan der zusätzlichen Rennserien auf dem Lausitzring aus:

Freitag, 20.5.2022 - 9.25 Uhr bis 10.10 Uhr: BMW M2 Cup - freies Training

- freies Training Freitag, 20.5.2022 - 10.25 Uhr bis 11.05 Uhr: DTM Trophy - freies Training 1

- freies Training 1 Freitag, 20.5.2022 - 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr: DTM Classic Cup - freies Training

- freies Training Freitag, 20.5.2022 - 14.20 Uhr bis 15.00 Uhr - DTM Trophy - freies Training 2

- freies Training 2 Freitag, 20.5.2022 - 16.10 Uhr bis 16.45 Uhr: BMW M2 Cup - Qualifying

- Qualifying Samstag, 21.5.2022 - 10.40 bis 11.00 Uhr: DTM Trophy - Qualifying 1

- Qualifying 1 Samstag, 21.5.2022 - 11.15 Uhr bis 11.50 Uhr: BMW M2 Cup - Rennen 1

- Rennen 1 Samstag, 21.5.2022 - 15.15 Uhr bis 15.50 Uhr: DTM Trophy - Rennen 1

- Rennen 1 Samstag, 21.5.2022 - 17.00 Uhr bis 17.25 Uhr: DTM Classic Cup - Rennen 1

- Rennen 1 Sonntag, 22.5.2022 - 9.30 Uhr bis 9.50 Uhr: DTM Classic Cup - Qualifying 2

- Qualifying 2 Sonntag, 22.5.2022 - 10.40 Uhr bis 11.00 Uhr: DTM Trophy - Qualifying 2

- Qualifying 2 Sonntag, 22.5.2022 - 11.15 Uhr bis 11.50 Uhr: BMW M2 Cup - Rennen 2

- Rennen 2 Sonntag, 22.5.2022 - 15.15 Uhr bis 15.50 Uhr: DTM Trophy - Rennen 2

- Rennen 2 Sonntag, 22.5.2022 - 17.00 Uhr bis 17.25 Uhr: DTM Classic Cup - Rennen 2

DTM 2022 auf dem Lausitzring: Gibt es noch Tickets und was kosten die Karten?

Eintrittskarten für die kompletten drei Tage. Diese kosten je nach Ermäßigung (zum Beispiel für Kinder und Rentner) und Tribünenplatz zwischen 10 und 93 Euro pro Person. Außerdem gibt es auch Tickets für die einzelnen Renntage. Diese kosten beispielsweise für den Samstag zwischen 10 und 88 Euro. Die Eintrittskarten für das DTM-Wochenende 2022 auf dem Lausitzring gibt es über Für das gesamte Renn-Wochenende auf dem Lausitzring gibt es noch Tickets zu kaufen. Motorsportfans haben hier die Wahl zwischen. Diese kosten je nach Ermäßigung (zum Beispiel für Kinder und Rentner) und Tribünenplatz. Außerdem gibt es auch Tickets für die. Diese kosten beispielsweise für den Samstag. Die Eintrittskarten für das DTM-Wochenende 2022 auf dem Lausitzring gibt es über diesen Onlineshop

DTM auf dem Lausitzring: Freikarten für ukrainische Flüchtlinge

Die DTM lädt ukrainische Bürgerinnen und Bürger zum ersten Saisonrennen in Deutschland am Lausitzring ein. Das teilte der frühere Gesamtsieger und heutige Markenbotschafter Martin Tomczyk im Rahmen des Fußball-Benefizspiels zwischen Bundesligist Borussia Mönchengladbach und der ukrainischen Nationalmannschaft mit.

„Wir fanden die Idee dieses Benefizspiels so toll, dass wir spontan entschieden haben, die Einladung für ukrainische Staatsbürger am Lausitzring zu wiederholen“, sagte Tomczyk bei ProSieben. Die Einladung gilt für alle Staatsbürger mit ukrainischem Pass. Die entsprechenden Freikarten der Kategorie 2 beinhalten demnach Zugänge ins Fahrerlager und in die Boxengasse. Sie sollen an der Tageskasse gegen Vorlage des Passes ausgehändigt werden.