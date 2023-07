Am 1. Mai 2023 ging das Deutschlandticket an den Start. Es soll der Nachfolger zum beliebten 9-Euro-Ticket sein. Doch obwohl das 49-Euro-Ticket jetzt schon seit einer Weile gültig ist, gibt es dazu noch einige Fragen:

Gilt das 49-Euro-Ticket bundesweit ?

? Wo gilt das 49-Euro-Ticket nicht ?

das 49-Euro-Ticket ? Kann man mit dem Deutschlandticket auch ICE fahren?

auch Welche Züge kann ich mit dem 49-Euro-Ticket nehmen und welche nicht?

kann ich mit dem nehmen und welche nicht? Gilt das Deutschlandticket in Flixtrain und Fernbus?

Diese Fragen beantworten wir im Artikel.

Gilt das 49-Euro-Ticket bundesweit?

Ja, das 49-Euro-Ticket gilt bundesweit, also in ganz Deutschland in allen Verkehrsmitteln des Nahverkehrs (z.B. Bus, Straßenbahn, U-Bahn oder S-Bahn) in der zweiten Klasse.

Wo gilt das 49-Euro-Ticket nicht? Kann man mit dem Deutschlandticket auch ICE fahren?

Das Deutschlandticket gilt nur im Nahverkehr, also für die Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr. Das heißt, es gilt nicht für folgende Züge:

ICE

IC

EC

Welche Züge kann ich mit dem 49-Euro-Ticket nehmen?

Das Deutschlandticket für 49 Euro ist im Nah- und Regionalverkehr gültig. Das bedeutet unter anderem in folgenden Zügen:

U-Bahn

S-Bahn

Straßenbahn

Busse

Regionalexpress (RE)

Regionalbahn (RB)

Interregioexpress (IRE)

Flixtrain und Fernbus: Gilt hier das Deutschlandticket?

In manchen Zügen der Deutschen Bahn wie dem Regionalexpress gilt das Deutschlandticket. Im Fernverkehr der Bahn nicht. Außerdem gilt das Ticket nicht im Fernbus oder bei Anbietern wie Flixtrain.

Wie viele Menschen nutzen das 49-Euro-Ticket bisher?

Der Verband der Verkehrsunternehmen meldete im Juni, dass seit 1. Mai 2023 bis zu elf Millionen Menschen ein Deutschlandticket erworben haben. Der größe Anteil daran, nämlich etwa 46 Prozent, sind sogenannte Umsteiger aus bereits bestehenden Abonnements. Rund 44 Prozent sind Neuabonnentinnen und -abonnenten, die den ÖPNV vorher mit Einzelfahrscheinen oder Zeitkarten ohne Abo genutzt haben. Rund 8 Prozent sind Neukundinnen und -kunden, die den ÖPNV bislang in der Regel nicht genutzt haben. Etwa 2 Prozent der Befragten haben keine Angaben gemacht. Diese Statistik veröffentlichte die Bundesregierung am 27. Juni 2023.

Alle Infos zum Deutschlandticket