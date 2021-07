Gruppenphase des Fußballturniers bei den olympischen Spielen beginnt direkt mit einem Kracher: Deutschland gegen Brasilien. Die Vorberichte zu dem großen Turnier bei Japan. Einige der großen Namen fehlen auf der Liste, die von Trainer Stefan Kuntz zusammengestellt wurde. Kapitän Maximilian Arnold kritisierte das Absagen vieler seiner Kollegen: „Dass es nur 18 Spieler geworden sind, wirft international kein gutes Licht auf Deutschland. So ehrlich muss man sein“. In Gruppe D geht es im ersten Spiel gegen Brasilien also direkt um den Einzug ins Viertelfinale. Diedes Fußballturniers bei den olympischen Spielen beginnt direkt mit einem Kracher:gegen. Die Vorberichte zu dem großen Turnier bei Olympia 2021 waren aus deutscher Sicht nicht sehr positiv. Mit nur 15 Feldspielern und drei Torhüter reiste der Fußball-Kader der deutschen nach. Einige der großen Namen fehlen auf der Liste, die von Trainerzusammengestellt wurde. Kapitänkritisierte das Absagen vieler seiner Kollegen: „Dass es nur 18 Spieler geworden sind, wirft international kein gutes Licht auf Deutschland. So ehrlich muss man sein“. In Gruppe D geht es im ersten Spiel gegen Brasilien also direkt um den Einzug ins

Wo wird das erste Gruppenspiel der beiden Teams live im TV und Stream übertragen? Wird Deutschland gegen Brasilien in der ARD, im ZDF oder bei Eurosport übertragen?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Olympia 2021 Deutschland gegen Brasilien – Datum, Uhrzeit, Anstoß, Übertragung, Zuschauer

Das Spiel zwischen Deutschland und Brasilien in Gruppe D findet am Donnerstag, den 22.07.2021, um 13:30 Uhr im Nationalstadion von Tokio statt. Das Duell der beiden Teams findet aufgrund der derzeitigen Corona-Lage in Tokio ohne Zuschauer statt. Alle Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen können das Spiel zudem live im Free-TV und Stream verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Deutschland, Brasilien

Deutschland, Brasilien Wettbewerb: Olympia 2021

Olympia 2021 Spieltag: Vorrunde, 1. Spieltag

Vorrunde, 1. Spieltag Gruppe: D

D Datum und Uhrzeit: 22.07.2021, 13:30 Uhr

22.07.2021, 13:30 Uhr Spielort: Nationalstadion Tokio

Nationalstadion Tokio Zugelassene Zuschauer: 0

ARD, ZDF oder Eurosport – Wird Deutschland gegen Brasilien im Free-TV übertragen?

Das Vorrunden-Spiel am Donnerstag zwischen Deutschland und Brasilien wird live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Um 13:30 Uhr zeigt die ARD das Spiel live.

Olympia 2021 Übertragung: Wer überträgt Deutschland vs. Brasilien im Live-Stream?

Deutschland gegen Brasilien wird nicht nur im Free-TV übertragen. Die Partie kann man auch live in der ARD Mediathek verfolgen.

Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream am 22.07.2021 noch einmal im Überblick:

Free-TV: ARD

ARD Pay-TV: -

- Live-Stream: ARD Mediathek