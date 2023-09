Während es auf der Schiene im Nahverkehr an mehreren Ecken und Enden klemmt, will die ebenfalls mächtig angeschlagene Deutsche Bahn mit einer steigenden Zahl von Fernverbindungen in Baden-Württemberg punkten. Der Fahrplan für das kommende Jahr enthalte so viele neue Strecken wie seit 20 Jahren nicht mehr, kündigte der Konzern an. „Durch den stetigen Zulauf neuer Züge kann die DB mehr und schnellere Verbindungen sowie deutlich mehr Sitzplätze zwischen den Metropolen anbieten“, wirbt die Bahn weiter.