Die Regionalbahn auf Gleis 8 spuckt Menschen aus. Dutzende in Dirndl oder Trachtenhemden kommen um 23.44 Uhr am Ulmer Hauptbahnhof an, aus Bad Cannstatt via Esslingen. Viele gähnen, gehen dann schwankenden Schrittes zur Treppe.

„Ich muss nach Sigmaringen“, sagt eine junge Frau, „ist das Gleis ...