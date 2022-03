Seitdem Russland die Ukraine vor fast einer Woche angegriffen hat reißt die Solidaritätswelle für die Ukrainer nicht ab. Auch heute, am Aschermittwoch, soll es Friedensdemos geben, um ein Zeichen gegen die Gewalt zu setzen. Am Wochenende und am Rosenmontag hatte es bereits in Berlin und in Köln Hunderttausende auf die Straßen gezogen.

Demo in München heute: Wann und wo geht es los?

Zu einer Demonstration gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine werden am Mittwochabend (18.00 Uhr) mehrere tausend Menschen sowie Spitzenpolitiker in München erwartet. Bei der Kundgebung auf dem Königsplatz wollen unter anderem Ministerpräsident Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner (beide CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sprechen. Auch Spitzenvertreter von Grünen, FDP und Freien Wählern wollen Reden halten. Zudem haben Linke, ÖDP, der Deutsche Gewerkschaftsbund und noch einige weitere Verbände und Organisationen zu der Demonstration aufgerufen. Laut SPD, von der die Initiative zu der gemeinsamen Aktion ausgegangen war, werden auch die Generalkonsuln der USA und der Ukraine erwartet.

Aschermittwoch heute: Alle politischen Kundgebungen abgesagt

Die Parteien setzen damit am politischen Aschermittwoch, der sonst im Zeichen des Parteienstreits und der wechselseitigen Beschimpfungen steht, bewusst ein gemeinsames Zeichen gegen die russische Aggression. Die üblichen Aschermittwochs-Kundgebungen hatten nach der russischen Invasion in die Ukraine alle Parteien kurzfristig abgesagt.

Demo in Köln am Rosenmontag: 250.000 Menschen waren dort

Ein Friedensdemonstrationszug zieht am Rosenmontag durch die Innenstadt.

© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

An der Friedensdemonstration in Köln gegen den russischen Angriff auf die Ukraine haben nach Angaben von Polizei und Veranstalter rund 250.000 Menschen teilgenommen. Die Veranstalter zogen eine positive Bilanz: „Die Kölner und der Karneval haben heute gezeigt, dass alle zusammenstehen, wenn es darauf ankommt“, erklärte der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, am Montag. „Heute ging es nicht ums ausgelassene Feiern, sondern um lauten und bunten Protest gegen den Krieg in der Ukraine.“