Was haben The Kooks, Jennifer Rostock und Annenmaykantereit gemeinsam? Sie alle haben schon auf dem Deichbrand Festival gespielt. Wann findet das Festival in diesem Jahr statt und wer tritt auf? Alle Infos zum Deichbrand 2023 im Überblick.

Ort: Wo findet das Deichbrand Festival 2023 statt?

Das Deichbrand Festival findet jährlich in Cuxhaven, Deutschland, statt. Es ist eines der größten Open-Air-Festivals in Norddeutschland und zieht jedes Jahr Tausende von Besuchern an. Das Festival bietet eine breite Palette von Musikgenres, darunter Rock, Pop, Hip-Hop, Elektro und alternative Musik. Das Festivalgelände des Deichbrand Festivals liegt auch in unmittelbarer Nähe zur Nordseeküste. Dies ermöglicht es den Besuchern, Musik und Strandaktivitäten zu kombinieren und die frische Meeresluft zu genießen.

Datum: Wann ist das Deichbrand Festival 2023?

Das Deichbrand Festival findet in diesem Jahr vom 20.07. bis zum 23.07.2023 statt.

Line-Up: Wer sind die Headliner beim Deichbrand 2023?

Das Deichbrand Festival erstreckt sich über mehrere Tage und bietet neben den musikalischen Darbietungen auch andere Aktivitäten wie Kunstinstallationen, Workshops, Sportveranstaltungen und gastronomische Angebote. Es hat sich zu einer beliebten Veranstaltung entwickelt, die sowohl nationale als auch internationale Künstler anzieht. Die Headliner sind in diesem Jahr unter anderem Deichkind, K.I.Z, SDP, Marteria, Beatsteaks, Von Wegen Lisbeth, Tones and I, JUJU, Alice Merton, Yaenniver, NURA, Swiss & Die Aandern, Esther Graf uvm.

Tickets Deichbrand 2023: Was für Tickets gibt es?

Hier ist eine Zusammenfassung der Ticketoptionen für das Deichbrand Festival 2023:

Kombiticket:

Preis: 189 Euro - 199 Euro

Zutritt zum Deichbrand Festival vom 20.07. bis 23.07. inklusive Regular Camping

Möglichkeit zur Frühanreise ab Mittwoch, 19.07.2023

Kombi4Kids:

Preis: 89 Euro - 99 Euro

Ermäßigter Preis für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren

Zutritt zum Festival vom 20.07. bis 23.07. inklusive Regular Camping

Möglichkeit zur Frühanreise am Mittwoch für Kinder

VIP-Tickets:

Preis: 499 Euro

Exklusives VIP-Festivalerlebnis mit besonderen Vorteilen

Zutritt zur VIP-Area am Freitag, Samstag und Sonntag

VIP-Balkon mit Blick auf das Infield

Hochwertige Sanitäranlagen in der VIP-Area

Aftershows am Freitag und Samstag mit kostenlosen Getränken ab 22:00 Uhr

WiFi-Zugang

Zutritt zum VIP-Camping oder Priority Parking (kurze Wege zwischen Auto und Festivalgelände)

Willkommenspaket beim Check-In mit einem 10€ Gutschein für den DEICHBRAND Merchandise-Bereich, einem DEICHBRAND Magazin und weiteren Überraschungen

Zutritt zur VGH Friendship Area mit exklusivem Zutritt zum Palastzelt, einem großzügigen Außenbereich mit Chillarea, eigenem Food-Angebot und "Friendship" Bar, separatem Infieldeingang ohne lange Warteschlangen und einer Handyladestation

Inklusive Frühanreise am Mittwoch

Tagestickets gibt es ab 98 Euro für Donnerstag und für 109 Euro für Fr. Sa. und Sonntag. VIP Tagestickets kosten für Do 249 Euro und für Fr., Sa. und So. 299 Euro.