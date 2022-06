Politische Statements setzen, Zeit mit Freunden verbringen oder einfach nur feiern: Am 23. Juli 2022 findet in Berlin der Christopher Street Day (CSD) statt, eine der größten Paraden in Deutschland.

Was versteht man unter Christopher Street Day ?

? Was sind die Forderungen und das Motto beim CSD Berlin 2022 ?

und das beim ? Wo findet die Parade des CSD Berlin statt?

des CSD Berlin statt? Wie ist das Programm für den CSD in Berlin 2022?

für den CSD in Berlin 2022? Wo kann ich den CSD Berlin live im TV sehen oder streamen?

Alle Infos zum CSD in Berlin geben wir euch hier in der Übersicht.

CSD 2022: Was ist der Christopher Street Day?

Der Christopher Street Day ist ein Straßenfest, das die Diversität und Vielfalt von Menschen und Geschlechtern feiert. Allen voran für die LGBTQ-Community (Lesbian, Gay, Bi, Trans und Queer) ist dieses Fest ein wichtiges Datum im Jahr, da es letztlich auch um wichtige Themen geht, die dieser Gemeinschaft sehr am Herzen liegen, wie Anerkennung, Respekt, Toleranz, Sensibilität und Sichtbarkeit innerhalb der Gesellschaft. Der Monat Juni steht sogar weltweit für den sogenannten „Pride Month“ – der ganze Monat ist diesem Thema gewidmet.

Mehr über den Hintergrund, die Bedeutung und Geschichte des Pride Month und des CSD erfahrt ihr auch in einem weiteren Artikel:

Wann findet der Christopher Street Day 2022 statt?

Im Sommer wird in unzähligen Städten der Christopher Street Day begangen. Mehr als 65.000 Teilnehmer nahmen daran im Juli vergangenes Jahr in Berlin teil. Dieses Jahr fällt das Datum erneut in den Hochsommer. Der Termin für den CSD in Berlin ist Samstag, 23. Juli 2022.

CSD Berlin 2022: Forderungen und Motto der Parade

Das Motto des diesjährigen CSD in der Hauptstadt ist „United in Love – gegen Hass, Krieg und Diskriminierung“. Also ein Motto, das ganz zur aktuellen Weltlage passt. Die Forderungen der LGBTQ-Gemeinschaft sind sowohl spezifisch wie auch in allgemeinen Punkten zusammengefasst und erstrecken sich über mehrere Punkte:

Hatecrime und Hatespeech

Bildung und Aufklärung

Arbeit und Diversität

TIN (Trans, Inter, Nicht-binär)

FLINTA

Regenbogenfamilien

Generationen

Bi+ und nicht mono-sexuelle Sexualität

Internationale Solidarität

WM im November in Quatar

Kulturelle Communities

Grundgesetz für Alle

Glaube und Spiritualität

Gesundheit

HIV/AIDS

Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt oder euch näher in eine Forderung einlesen möchtet, könnt ihr das auf der Homepage des Berliner CSD 2022 tun.

Berlin CSD 2022: Das ist die Route der Parade

Üblicherweise beginnt der CSD mit einer Kundgebung, gefolgt von einer farbenfrohen Parade mit Kostümen und Flaggen. Die Route der Parade wird dabei mit der Polizei und der Stadt lange im Vorfeld abgesprochen und steht daher auch bereits fest:

Leipziger Straße – Potsdamer Platz – Potsdamer Straße – Bülowstraße – Nollendorfplatz – Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße – Klingelhöferstraße – Hofjägerallee – Großer Stern – Straße des 17. Juni.

Der Endpunkt für Fahrzeuge und Paradewagen wird die Yitzhak-Rabin-Straße sein. Für Fußgänger ist es die Straße des 17. Juni bis Brandenburger Tor.

Das Programm des CSD Berlin: Was ist 2022 geplant?

Christopher Street Day in Berlin wird dieses Jahr komplett von dem Verein CSD Berlin e.V. und Berlin Pride organisiert. Es ist damit zu rechnen, dass 50 Prozent des Programms aus Demonstrations-Aktionen wie etwa Reden und Vorträge bestehen wird. Wer wann wo spricht und nähere Informationen zum Programm sind aktuell noch nicht bekannt, werden auf der Derwird dieses Jahr komplett von dem Vereinundorganisiert. Es ist damit zu rechnen, dass 50 Prozent des Programms aus Demonstrations-Aktionen wie etwa Reden und Vorträge bestehen wird. Wer wann wo spricht und nähere Informationen zumsind aktuell noch nicht bekannt, werden auf der Homepage des CSD Berlin aber veröffentlicht.

Hier könnt ihr euch ein Bild machen, wie der CSD in Berlin 2021 ablief:

Livestream und Übertragung: Wo sehe ich den CSD live?

Eine Übertragung des CSD Berlin ist bei den großen Rundfunksendern des Fernsehens derzeit nicht geplant bzw. nicht aus dem Programm ersichtlich. Allerdings wird es wohl wieder zahlreiche Livestreams im Internet geben über die man die Parade problemlos verfolgen kann. Ein spezieller Link ist dafür noch nicht eingerichtet. Üblicherweise wird dieser erst kurz vorher freigeschaltet. Wenn man sich nach dem CSD Berlin 2021 richtet, dürften folgende Plattformen einen Livestream anbieten: