Rund eine Million Menschen gehen beim Christopher Street Day in Berlin unter anderem für die Rechte von Schwulen, Lesben, Transsexuellen und Transgendern, Inter- und Bisexuellen auf die Straße. Am Samstag, 22. Juli 2023, ist es soweit und der CSD findet in Berlin statt. Neben der Techno-Parade „Rave The Planet“ wird es die größte Open-Air Veranstaltung in Berlin. Wer dabei sein und mitmachen will, findet hier alle Infos.

Route: Wo läuft der Umzug des CSD in Berlin 2023 entlang?

Warum heißt der CSD Christopher Street Day? Woher kommt der Name?

Programm: Was ist das Motto und was sind die Forderungen des CSD Berlin 2023?

CSD Berlin Route 2023 – Wann und wo findet der Christopher Street Day 2023 in Berlin statt?

Auch in diesem Jahr geht es am 22. Juli laut den Veranstaltern wieder von Kreuzberg aus über Schöneberg zum Brandenburger Tor. Die Demonstration startet ab 12 Uhr von der Leipziger Straße/Ecke Spittelmarkt aus. Durch Mitte geht es weiter zum Bundesrat und Potsdamer Platz. Anschließend wird die Route Richtung Schöneberg und Nollendorfplatz fortgesetzt. Von dort zieht die Parade weiter bis zur Siegessäule. Auf der Straße des 17. Juni endet der Umzug. Läuft alles nach Plan, erreichen gegen 16.30 Uhr die ersten Fahrzeuge und Fußgruppen den Endbereich mit Ziel Brandenburger Tor. Dort wird es eine Bühne mit vielfältigem Programm und einer Abschlusskundgebung geben. Diese umfassen Redebeiträge, sowie künstlerische und musikalische Acts. Das Ende des CSD in Berlin ist auf Mitternacht angesetzt.

Woher kommt der Name Christopher Street Day?

Vor mehr als 50 Jahren, am 27. Juni 1969, begehrten in der New Yorker Christopher Street Homosexuelle und andere sexuelle Minderheiten gegen Polizeiwillkür auf. Es kam in der Folge zu tagelangen Straßenschlachten zwischen Homosexuellen und der Polizei. Der heutige CSD erinnert an diesen Aufstand und versteht sich als vornehmlich als Demonstration für die Rechte von LGBTQ+. Der erste "Christopher Street Day" in Berlin fand 1979 statt.

Empathie und Solidarität für marginalisierte Gruppen – Das Motto des CSD Berlin 2023