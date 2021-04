Eine offene Wohnzimmer-Lounge mit Blick auf den Dschungel: So hatbislang die Corona-Pandemie erlebt. Der, der schon vor zehn Jahren die Maske salonfähig machte, lebt seit über zwölf Monaten in seinem Haus auf Bali. Dort produzierte er sein„trip“, das Freitag erscheint. Vier Jahre sind vergangen seit seinem„tru“, auf dem er sich schon vom Image des Gute-Laune-Mainstream-Pop-Rappers verabschiedete.

, alias Carlo Waibel, deutet in den beiden Abschlussliedern seines neuen Albums, „“ und „“ das Ende seines Alter Ego an. „Ich habe so viele Dinge auf dem Schirm, dass ich dachte, unter Cro an dieser Stelle vielleicht mal einenzu ziehen. Wer weiß, was noch kommt“, sagte der 31-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Vielleicht ein Projekt mit englischen Songs?ist jedenfalls immer für eine musikalische Überraschung gut.