Der designierte US-Präsident Joe Biden will laut Medienberichten keinen flächendeckenden Lockdown für die Vereinigten Staaten. „Wir haben Ansätze mit der Präzision eines Skalpells statt der rohen Kraft einer Axt“, sagte sein Corona-Berater Vivek Murthy im konservativen Nachrichtensender Fox News. Aktuell haben die USA rund 150.000 Neuinfektionen am Tag zu verzeichnen. Trotz einer Inzidenz von etwa 300 Fällen pro Woche und 100.000 Einwohner gibt es in dem riesigen Land mit 328 Millionen Einwohnern nach offiziellen Statistiken täglich aber nur etwa 165 Tote mit Corona-Infektion.

Trump schürte Lockdown-Angst in den USA – Bundesstaaten verschärfen Regeln

Der abgewählte Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf versucht, Angst vor möglichen Lockdowns unter Biden zu schüren. Einige Experten befürchten, dass es letztlich zu einem Lockdown kommen könnte, nachdem mehrere Bundesstaaten bereits eine Maskenpflicht und die Schließung von Geschäften und Restaurants verfügt hatten. So ist zum Beispiel in Michigan nur noch der Take-Away-Verkauf erlaubt. Laut Biden-Berater Vivek Murthy sind Lockdowns aber nur „der letzte Ausweg“, da man inzwischen mehr als im Frühjahr über das Virus und seine Ausbreitungswege wisse.