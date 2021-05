Die Corona-Zahlen für Deutschland vom Robert-Koch-Institut (RKI) liegen am Dienstagmorgen, 18.05.2021, noch nicht vor. Auf dem Dashboard des RKI steht nur ein Hinweis: „Die Daten werden derzeit aktualisiert. Bitte schauen Sie später wieder vorbei“, heißt es.

Aktuelle Corona-Zahlen: Das waren die Zahlen vom 17.05.2021

Gestern, am 17.05.2021, sind innerhalb eines Tages sind in Deutschland 5.412 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden.

Die Inzidenzwerte und Corona-Zahlen sinken bundesweit.

Zudem waren 64 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Montagmorgen bundesweit bei 83,1.

Damit blieb die Zahl des Inzidenzwerts auf dem Niveau des Vortages (16.05.2021).

In der Vergangenheit kam es schon mehrmals vor, dass das Institut verzögert die Zahlen zum Coronavirus in Deutschland und weltweit veröffentlichte.

Corona Karte Deutschland zu Inzidenz, Neuinfektionen und Todesfällen

Hier die Fallzahlen des RKI zur Inzidenz und zu den Neuinfektionen vom Montag, 17. Mai 2021 im Überblick:

Corona Zahlen aktuell: R-Wert in Deutschland

Die Zahl der von einer Covid-19-Erkrankung Genesenen bezifferte das RKI am gestrigen Montag auf mehr als 3,3 Millionen. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Montag bei 0,82 (Sonntag: 0,84). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 82 weitere Menschen anstecken.

Aktuelle Corona-Zahlen weltweit: Deutschland, USA, Indien und Brasilien – Fallzahlen der JHU

163 Millionen Menschen mit Corona infiziert, mehr als 3.38 Millionen Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Im Gegensatz zu den RKI-Zahlen hat die JHU am Dienstagmorgen ihre weltweiten Daten zu Corona-Lage veröffentlicht. Die Corona-Karte der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore liefert folgende globale Corona-Daten am Dienstagmorgen (18.05.2021): Es haben sich Pandemie-Beginn weltweit insgesamt rundMenschen mit Corona infiziert, mehr alsMenschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

USA: 32.994.339 Infizierte und 586.359 Tote.

Indien: 24.965.463 Infizierte und

274.390 Tote.

Brasilien: 15.657.391 Infizierte und 436.537 Tote.

Deutschland folgt weiterhin auf dem weltweit 10. Rang mit laut JHU bisher 3.608.320 Infizierten und

86.386 Toten.

Corona aktuell: Inzidenzwerte der Bundesländer in Deutschland

Die Daten der Corona-Zahlen für den 18.05.2021 der einzelnen Bundesländer in Deutschland liegen am Dienstagmorgen noch nicht vor. Am Montag (Stand: 17.05.2021) gab das RKI folgende Werte für die Bundesländer an:

122,5 - Thüringen

112,3 - Sachsen

101,0 - Baden-Württemberg

92,6 - Hessen

89,9 - Nordrhein-Westfalen

88,2 - Saarland

87,2 - Sachsen-Anhalt

82,6 - Bayern

78,2 - Rheinland-Pfalz

68,6 - Berlin

63,6 - Bremen

59,8 - Brandenburg

59,1 - Niedersachsen

58,2 - Mecklenburg-Vorpommern

45,3 - Hamburg

35,1 - Schleswig-Holstein

Deutschland Karte 7-Tage-Inzidenz unter 50

