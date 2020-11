Die Zahlen im Überblick

Bei rund 38 Millionen Einwohnern gab es in Polen seit Beginn der Corona-Pandemie Anfang des Jahres rund 773 000 Infektionen.

Insgesamt sind im Land bereits rund 11.451 Menschen mit oder an einer Covid-19 Infektion gestorben.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut WHO momentan bei 406,5.

Keine Entspannung in Polen - große Dunkelziffer der Corona-Infektionen vermutet

24 975 neue Fälle vermeldet,bei halb so vielen Einwohnern. Die polnischen Behörden haben allein für Donnerstag, 19. November, rundvermeldet, rund vierzig Prozent der Testergebnisse würden , nach Angaben der ARD, positiv ausfallen. Damit hat sich die Lage in Nachbarland Polen seit Anfang November kaum verbessert. Zwar ist die Zahl der Neuinfektionen ähnlich hoch, wie die in Deutschland - allerdings

Die Inzidenz-Wert für die vergangenen sieben Tage liegt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO bei 406,5. Da noch nicht flächendeckend getestet werde, befürchten die Verantwortlichen zudem eine wesentlich höhere Dunkelziffer. Allein in den vergangenen sieben Tagen kamen mehr als 2645 Menschen mit oder durch eine Covid-19 Infektion ums Leben. Das entspricht laut WHO 302 Toten auf 1.000.000 Einwohnern.

Trotz strenger Regeln, weiterhin viele Ansteckungen mit Corona

erneuten Lockdown - und trotzdem bleibt die Zahl der Neuinfektion weiterhin sehr hoch. Das Land wurde vom polnischen Gesundheitsministerium in unterschiedliche Zonen eingeteilt, je nachdem wie hoch die Anzahl der Neuinfektionen sind. In den gelben, roten und grünen Zonen herrschen unterschiedliche Einschränkungen. Maskenpflicht (ausgenommen sind Kinder unter vier Jahren) und ein Mindestabstand von eineinhalb Metern. Auch Polen befindet sich den November hinweg in einem- und trotzdem bleibt die Zahl der Neuinfektion weiterhin sehr hoch. Das Land wurde vomin unterschiedliche Zonen eingeteilt, je nachdem wie hoch die Anzahl der Neuinfektionen sind. In denherrschen unterschiedliche Einschränkungen. Seit dem 24. Oktober ist das komplette Land eine rote Zone. Prinzipiell gilt im Freien eine(ausgenommen sind Kinder unter vier Jahren) und ein Mindestabstand von eineinhalb Metern.

Landesweit gelten nun folgende Maßnahmen:

Für Schüler wurde Homeschooling angeordnet, ebenso finden an Hochschulen keine Präsenzveranstaltungen statt

Montag bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr ist Senioren das Einkaufen in Lebensmittelgeschäften, Drogerien und Apotheken vorbehalten.

Senioren über 70 dürfen ihre Wohnung nur mit dem Ziel der dienstlichen oder beruflichen Tätigkeit, für unbedingte Bedürfnisse des täglichen Lebens und zur Teilnahme an religiösen Veranstaltungen verlassen.

Im öffentlichen Nahverkehr beträgt die Personenobergrenze 30% aller Sitz- und Stehplätze oder 50% aller Sitzplätze.

Private Feiern sind untersagt, Sportveranstaltungen finden ohne Publikum statt, Kultureinrichtungen und Restaurants sind geschlossen.

Fitnesseinrichtungen, Schwimmbäder und Aquaparks sind geschlossen mit Ausnahme von Nutzung im Rahmen des Schulunterrichts oder Hochschulsportveranstaltungen, Wettkämpfen sowie Sportkurse.

Übernachtungen in Hotels sind nur noch Geschäftsreisenden erlaubt.

Sachsen setzt „Kleinen Grenzverkehr“ wegen Corona-Krise aus

Aufgrund der immer noch hohen Infektionszahlen hat Sachsen den „Kleinen Grenzverkehr“ zum Tanken und Einkaufen in den Nachbarländern Tschechien und Polen ausgesetzt. Nur wer einen triftigen Grund habe, dürfe ohne Quarantänepflicht und nur noch für maximal zwölf Stunden aus einem ausländischen Risikogebiet nach Sachsen einreisen oder sich die gleiche Zeit im ausländischen Risikogebiet aufhalten, teilte das Sozialministerium am Montagabend mit. Erlaubt sei dies aus beruflichen, sozialen oder medizinischen Gründen.

Sozialministerin Petra Köpping (SPD) erklärte: „Ich habe mehrfach deutlich gemacht, dass ich mit Blick auf die hohen Infektionszahlen regen grenzüberschreitenden Einkaufstourismus sehr kritisch sehe. Angesichts der ernsten Lage haben wir entschieden, dass Einkaufs- oder Tankfahrten nicht mehr von der Quarantänepflicht ausgenommen sind.“