Die Corona-Pandemie hat die Welt immer noch fest im Griff, täglich steigen nach wie vor die Zahlen. Während zur Beginn der Pandemie China das Land mit den meisten Infektionen war, stehen jetzt die USA sowie China und Brasilien im Fokus.

Infektionen, Genesene, Tote: Die Zahlen global

Auf der Corona-Karte der Johns Hopkins University lassen sich die täglichen Zahlen für die Länder weltweit ablesen. Der Stand am Montag, 12. Oktober 2020, 7:23 Uhr:

Zahl der Infizierten: 37.476.66

Todesfälle: 1.076.764

Genesene (Schätzung): 26.080.865

Länder mit dem meisten Infektionen

USA: 7.762.544 (Verstorben: 214.711)

Indien: 7.120.538 (Verstorben: 109.150)

Brasilien: 5.094.979 (Verstorben: 150.488)

Russland: 1.291.687 (Verstorben: 22.4719

Kolumbien: 911.317 (Verstorben: 27.834)

Indien könnte bald die USA überholen

Indien könnte angesichts der steigenden Fallzahlen bald die USA mit 7,67 Millionen Infizierten übertreffen. Experten gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus, da in Indien mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern nur wenig Testkapazitäten vorhanden sind. Das Gesundheitsministerium des Landes meldete am Sonntag einen Anstieg der Neuinfektionen um fast 75.000.

Trotz der hohen Fallzahlen liegt Indien bei den Todesopfern weit hinter den USA und Brasilien. Als Grund für die vergleichsweise niedrigen Zahlen führen Experten neben der Nichterfassung von Fällen allerdings auch das niedrige Durchschnittsalter der Bevölkerung an.

Die zuletzt steigenden Fallzahlen sind auf die Aufhebungen der Corona-Beschränkungen zurückzuführen. Um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, hob die Regierung die strengen Maßnahmen auf, die sie im März eingeführt hatte.

Steigende Zahlen auch in Brasilien

Weltweit liegt das größte Land Lateinamerikas bei den Todesopfern an zweiter Stelle nach den USA und bei den Infektionen an dritter Stelle hinter den USA und Indien.

Die tatsächlichen Zahlen in Brasilien dürften noch weit höher liegen, auch weil das Land sehr wenig testet. Wissenschaftliche Studien legen nahe, dass sich mindestens siebenmal so viele Menschen infiziert haben wie bislang bekannt, und doppelt so viele wie erfasst gestorben sind. Brasilien hat 210 Millionen Einwohner und ist flächenmäßig 24 Mal so groß wie Deutschland. Allerdings gingen die Zahlen der Neuinfektionen und der Todesfälle zuletzt zurück.

Der rechte Staatspräsident Jair Bolsonaro, der wie weitere Mitglieder seiner Familie selbst infiziert wurde, hatte die Krankheit Covid-19 immer wieder als „leichte Grippe“ bezeichnet und sich gegen Einschränkungen im öffentlichen Leben ausgesprochen.