Corona-Sommerwelle ist noch nicht vorbei, die Sorgen vor noch mehr Infektionen im Herbst wachsen: „katastrophale“ Corona-Entwicklung, sollten vor dem Herbst keine tauglichen Maßnahmen im Kampf gegen das Virus beschlossen werden. Dieist noch nicht vorbei, die Sorgen vor noch mehr Infektionen im Herbst wachsen: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) befürchtet eine, sollten vor dem Herbst keine tauglichen Maßnahmen im Kampf gegen das Virus beschlossen werden.

Anders als im vergangenen Sommer sind die Corona-Zahlen in diesem Juli auf keinem niedrigen Stand. Welche Werte und Zahlen liefert das Dashboard des RKI heute, am Samstag, 30. Juli 2022, für die Corona-Lage in Deutschland?

Wie hoch sind die aktuellen Coronazahlen und Inzidenzen heute in Deutschland?

heute in Wie stehen die Inzidenzwerte der Bundesländer im Vergleich da?

der im Vergleich da? Wie viele Neuinfektionen gibt es heute?

gibt es heute? Wie hoch ist die Hospitalisierungsrate ?

? Impfquote und Booster – Wie steht es um die Corona-Impfungen in Deutschland?

– Wie steht es um die in Deutschland? Wie hoch sind die neuesten Corona-Fallzahlen heute laut RKI-Dashboard?

Das sind die aktuellen Werte zu Neuinfektionen, die Hospitalisierungsrate und der 7-Tage-Inzidenz im Überblick.

Aktuelle Corona-Zahlen Deutschland heute: Inzidenz, Hospitalisierungsrate & Co. am 30.7.2022

Wie viele Neuinfektionen gibt es heute bundesweit? Wie hoch ist die Inzidenz im Vergleich zu gestern und der Vorwoche? Und wie hoch ist die aktuelle Hospitalisierungsrate? Die neuesten RKI-Fallzahlen für Deutschland vom 30.7.2022 in der Übersicht:

Sieben-Tage-Inzidenz : 578,1 (Vortag: 607,0); (Vorwoche: 709,7)

: 578,1 (Vortag: 607,0); (Vorwoche: 709,7) Neuinfektionen heute: 66.003

Infektionen gesamt: 30.853.312

Neue Todesfälle: 117

Todesfälle gesamt: 143.972

Impfquote (Erstimpfung): 77,8 Prozent

Impfquote (vollständig): 76,2 Prozent

Impfquote Booster-Impfungen: 61,8 Prozent

Hospitalisierungsrate: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde in Deutschland am 29.7. mit 7,43 angegeben. Am Wochenende und an Feiertagen wird dieser Wert nicht aktualisiert. Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate hatte um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15 gelegen.

Corona-Zahlen aktuell: Inzidenzwerte von Bayern, BW, Brandenburg und ganz Deutschland

Bei den Corona-Zahlen zeigen sich in den Bundesländern regional deutliche Unterschiede. Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 30.7.2022)

440,3 – Schleswig-Holstein

630,9 – Niedersachsen

775,7 – Saarland

768,3 – Hessen

479,8 – Nordrhein-Westfalen

618,7 – Bremen

373,5 – Hamburg

739,2 – Bayern

493,4 – Mecklenburg-Vorpommern

627,7 – Rheinland-Pfalz

646,0 – Baden-Württemberg

391,4– Berlin

437,5– Sachsen-Anhalt

456,0 – Brandenburg

464,1 – Sachsen

354,2 – Thüringen

Wie aussagekräftig sind die aktuellen Corona-Zahlen?

Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Corona-Zahlen gestern und vor einer Woche – Inzidenzen und Neuinfektionen in Deutschland

Die 7-Tage-Inzidenz war bisher im Verlauf der Corona-Pandemie Grundlage für Corona-Regeln und Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni 2021 ausgelaufenen Bundesnotbremse. Aktuell werden daneben auch weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen (Hospitalisierungsinzidenz) stärker berücksichtigt und als Kennwerte für etwaige Maßnahmen herangezogen.

Bedeutung der wichtigsten Corona-Begriffe – Was sind Hospitalisierung, Triage und Co.?

Begriffe und Kennzahlen. Einige von Ihnen – wie Inzidenz oder Hotspot – haben sich etabliert. Dennoch haben sich deren Bedeutung und Definition je nach Corona-Lage gewandelt. Es kommen außerdem immer wieder neue Begriffe dazu. Zum Beispiel: Hospitalisierungsinzidenz, Triage oder 2G+-Regel. Seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es immer wieder neueund. Einige von Ihnen – wie Inzidenz oder Hotspot – haben sich etabliert. Dennoch haben sich derenje nach Corona-Lage gewandelt. Es kommen außerdem immer wieder neue Begriffe dazu. Zum Beispiel: Hospitalisierungsinzidenz, Triage oder 2G+-Regel. Die Erklärung der wichtigsten Kennzahlen und Begriffe in der Corona-Pandemie hier in der Übersicht.

mit Material von dpa und AFP