Zum Frühlingsbeginn sollen nach dem Willen von Bund und Ländern die allermeisten Corona-Beschränkungen enden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat vor zu viel Sorglosigkeit bei der Corona-Entwicklung gewarnt und dringt auf weiterhin wichtige Schutzinstrumente. Die Omikron- wie die Delta-Variante seien so infektiös, dass es selbst bei gutem Wetter durch viele Kontakte und nachlassenden Impfschutz wieder zu steigenden Infektionszahlen kommen könnte, wenn es gar keine Einschränkungen mehr gäbe. In den vergangenen Tagen ist die bundesweite Inzidenz erneut gestiegen – hier ein Überblick zur aktuellen Entwicklung.

Corona-Zahlen Deutschland heute: Aktuelle Inzidenz und Hospitalisierungsrate am 08.03.22

Wie viele Neuinfektionen gibt es heute bundesweit? Wie hoch ist die Inzidenz im Vergleich zu gestern? Die neuesten RKI-Fallzahlen für Deutschland vom 08.03.2022 in der Übersicht:

Sieben-Tage-Inzidenz : 1293,6 (Vortag: 1259,2); (Vorwoche: 1213,0)

: 1293,6 (Vortag: 1259,2); (Vorwoche: 1213,0) Neuinfektionen heute: 156.799

Infektionen gesamt: 16.026.216

Neue Todesfälle: 324

Todesfälle gesamt: 124.450

Impfquote (Erstimpfung): 76,4 Prozent

Impfquote (vollständig): 75,6 Prozent

Impfquote Booster-Impfungen: 57,4 Prozent

Hospitalisierungsrate : Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde in Deutschland am Montag mit 6,06 angegeben. Am Freitag lag der Wert bei 6,35.

: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde in Deutschland am Montag mit 6,06 angegeben. Am Freitag lag der Wert bei 6,35. Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate hatte um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15 gelegen.

Aktuelle Corona-Zahlen – Inzidenzwerte von Bayern, BW, Brandenburg und ganz Deutschland

Die Coronazahlen sinken in allen Bundesländern. Dennoch zeigen sich regional deutliche Unterschiede. Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? Wegen eines gesetzlichen Feiertags in Berlin wird die Tabelle am 9. März 2022 das nächste Mal aktualisiert. (Stand: 07.03.2022)

1.764,7 – Mecklenburg-Vorpommern

1.701,3 – Sachsen-Anhalt

1.541,9 – Bayern

1.486,0 – Baden-Württemberg

1.451,9 – Saarland

1.396,5 – Brandenburg

1.428,7 – Thüringen

1.374,4 – Sachsen

1.191,2 – Niedersachsen

1.131,4 – Rheinland-Pfalz

1.132,7 – Nordrhein-Westfalen

954,3 – Schleswig-Holstein

919,8 – Hessen

883,7 – Berlin

619,4 – Hamburg

588,4 – Bremen

Corona-Zahlen gestern und vor einer Woche – Inzidenzen und Neuinfektionen in Deutschland

7-Tage-Inzidenz weiter an. Ende Januar, am 24.01.2022, lag sie in Deutschland erstmals bei über 1000. Noch dramatischer sehen die Inzidenzen der Nachbarstaaten und bei anderen EU-Ländern aus. Dort liegen die Werte teilweise um ein vielfaches höher. Gestern hat das RKI 78.428 Neuinfektionen binnen 24 Stunden vermeldet. Vor einer Woche, am Dienstag, 01.03.2022 waren es 112.111 Neuinfektionen gewesen. Entsprechend steigt die bundesweiteweiter an. Ende Januar, am 24.01.2022, lag sie in Deutschland erstmals bei über 1000. Noch dramatischer sehen die Inzidenzen der Nachbarstaaten und bei anderen EU-Ländern aus. Dort liegen die Werte teilweise um ein vielfaches höher.

Die bis zur fünften Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland im Frühjahr 2021, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli 2021. Da lag die bundesweite Inzidenz bei 4,9.

Die 7-Tage-Inzidenz war bisher im Verlauf der Corona-Pandemie Grundlage für Corona-Regeln und Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni 2021 ausgelaufenen Bundesnotbremse. Aktuell werden daneben auch weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen (Hospitalisierungsinzidenz) stärker berücksichtigt und als Kennwerte für etwaige Maßnahmen herangezogen.

Corona-Inzidenz steigt wieder an - mehrere mögliche Gründe

Bei der Entwicklung der Corona-Infektionen in Deutschland scheint sich eine Trendwende abzuzeichnen. Nach längerem Rückgang ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz nun am fünften Tag in Folge gestiegen, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag hervorgeht. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche mit 1259,2 an - der niedrigste Stand vorige Woche hatte 1171,9 betragen. Während die Zahlen in der Tendenz in manchen Bundesländern rückläufig sind, wies das RKI am Montag unter anderem für Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz steigende Werte aus. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zeigte sich besorgt über die wieder steigenden Zahlen.

BA.2: Es werde sich weiter bemerkbar machen, dass der Omikron-Subtyp BA.2 noch ansteckender sei als die ursprüngliche Omikron-Variante

Es werde sich weiter bemerkbar machen, dass der Omikron-Subtyp BA.2 noch ansteckender sei als die ursprüngliche Omikron-Variante Die bisherige Omikron-Welle traf vor allem jüngere Altersgruppen stark. Derzeit sinken die Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen bis 14 Jahre zwar deutlich. Bei den meisten älteren Gruppen jedoch weist das RKI Zuwächse aus.

In einigen Städten könnte es noch eine weiteren Grund für die Tendenz geben: Die stark gestiegenen Corona-Infektionen in Köln lassen nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums in Nordrhein-Westfalen einen Zusammenhang mit dem Karneval vermuten

Lockerungen : Wegen der Zeit, die zwischen Infektion, Symptombeginn, Test und Fallmeldung ans RKI vergeht, kann sich der Wegfall weiterer Corona-Maßnahmen in Deutschland vom vergangenen Freitag noch nicht unmittelbar in den Zahlen widerspiegeln.

: Wegen der Zeit, die zwischen Infektion, Symptombeginn, Test und Fallmeldung ans RKI vergeht, kann sich der Wegfall weiterer Corona-Maßnahmen in Deutschland vom vergangenen Freitag noch nicht unmittelbar in den Zahlen widerspiegeln. Öffnungsstimmung: Wie sich die Menschen angesichts von Lockerungen verhalten, also ob sie mögliche Angebote auch ausnutzen, ist für die Modellierer um Kai Nagel entscheidend.

Aktuelle Corona-Zahlen in Europa – Inzidenz und Neuinfektionen in Italien, Österreich, Dänemark und mehr

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern hat die Bundesrepublik eine verhältnismäßig niedrige 7-Tage-Inzidenz. Wie sieht es in den Nachbarstaaten aktuell aus? Nachfolgend die Neuinfektionen und der aktuelle Inzidenzwert in ausgewählten Ländern Europas – Stand 06.03.2022:

Österreich: 31.289 Neuinfektionen; Inzidenz: 2245,2

Italien: 41.364 Neuinfektionen; Inzidenz: 426,6

Frankreich: 53.678 Neuinfektionen; Inzidenz: 541,8

Polen: 12.725 Neuinfektionen; Inzidenz: 218,1

Tschechien: 8297; Neuinfektionen; Inzidenz: 524,2

Niederlande: 67.207 Neuinfektionen; Inzidenz: 2327,8

Dänemark: 15.735 Neuinfektionen; Inzidenz: 2088,8

UK: 44.806 Neuinfektionen; Inzidenz: 464,9

