Wie hoch sind die Corona-Zahlen, die Inzidenz und die Hospitalisierungsrate heute?

In den letzten Tagen ist die Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit wieder etwas gesunken

bundesweit wieder etwas gesunken Im kommenden Frühjahr soll laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Herdenimmunität erreicht – und somit das Ende der Pandemie

und somit das Ende der Pandemie Wir informieren jeden Tag über die aktuellen Zahlen des RKI zu Inzidenz, Neuinfektionen und Hospitalisierung

AktuelleFallzahlen des RKI am 28.09.2021: Inzidenz, Hospitalisierung, Infektionen und Impfquote

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt: Hier die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts in Deutschland vom Dienstag, 28.09.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz : 60,3(Vortag: 61,7; Vorwoche: 68,5)

: 60,3(Vortag: 61,7; Vorwoche: 68,5) Neuinfektionen heute: 4171

Infektionen gesamt: 4.203.571

Neue Todesfälle: 101

Todesfälle gesamt: 93.504

Impfquote (Erstimpfung): 67,74 Prozent

Impfquote (vollständig): 64,02 Prozent

Hospitalisierungsrate: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Dienstag mit 1,44 an. Ein Wochen- oder Monatsvergleich ist wegen einer hohen Zahl an Nachmeldungen nicht möglich. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15,5.

Corona-Zahlen der Bundesländer – Inzidenzwerte aus allen Regionen Deutschlands

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

112,8 – Bremen

81,2 – Bayern

79,0– Baden-Württemberg

62,0 – Berlin

63,8 – Hessen

58,0 – Saarland

59,6 – Rheinland-Pfalz

55,6 – Nordrhein-Westfalen

54,1 – Hamburg

61,7 – Thüringen

45,2 – Niedersachsen

40,2 – Sachsen

34,7 – Brandenburg

35,7 – Sachsen-Anhalt

30,2 – Schleswig-Holstein

34,6 – Mecklenburg-Vorpommern

In 15 der 16 Bundesländer mindestens 60 Prozent der Einwohner geimpft

Bei den Corona-Impfungen in Deutschland haben jetzt in 15 der 16 Bundesländer mindestens 60 Prozent der Einwohner zumindest eine erste Impfung erhalten. Unter dieser Schwelle liegt nach Daten des Bundesgesundheitsministeriums nur noch Sachsen mit 57,2 Prozent.

Inzidenzen und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Gestern hatte das RKI für Deutschland 3.022 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Dienstag, 21.09, waren es an einem Tag 4664 Neuinfektionen

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt.

Jens Spahn erwartet im Frühjahr 2022 Herdenimmunität und Ende der Pandemie

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet im kommenden Frühjahr mit einer Herdenimmunität gegen Corona - und damit mit dem Ende der Pandemie. Wenn keine neue Virusvariante auftaucht, gegen die eine Impfung nicht schützt, was sehr unwahrscheinlich sei, dann könne man zur Normalität zurückkehren, sagte der CDU-Politiker der „Augsburger Allgemeinen“. Herdenimmunität werde immer erreicht. Die Frage sei nur wie: ob durch Impfung oder Ansteckung.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass die Pandemie im Frühjahr 2022 vorbei sein wird.



Die Impfung sei definitiv der sicherere Weg dorthin, sagte Spahn. „Wer sich nicht impfen lässt, der wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erkranken“, sagte der Minister und warnte davor, die Ansteckungsgefahren angesichts der aktuell sinkenden Infektionszahlen zu unterschätzen.

„Auch letztes Jahr hatten wir um diese Jahreszeit eine solche Verschnaufpause. Wir sind also noch nicht durch. Im Herbst und Winter, wenn wir alle wieder viel mehr in Innenräumen sind und das Immunsystem weniger stark ist, steigt auch das Risiko, sich anzustecken.“ Den gegenwärtigen Rückgang der Infektionszahlen führte Spahn vor allem auf das Ende der Urlaubssaison und die verschärften Testregeln zurück.

Spahn: Aufhebung von Corona-Maßnahmen noch zu früh

Es sei noch zu früh, die Corona-Maßnahmen aufzuheben, betonte der Gesundheitsminister. „Wenn wir gar keine Schutzmaßnahmen mehr hätten, würden unsere Intensivstationen durch die noch zu große Zahl Ungeimpfter überlastet“, sagte Spahn. Für einen „Freedom Day“ wie in anderen Ländern sei in Deutschland die Impfquote noch nicht hoch genug.

Dritte Impfung: Die Stiko empfiehlt sie grundsätzlich für Immungeschwächte, aber nicht für Senioren

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt nun Corona-Auffrischungsimpfungen bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Außerdem können Patienten am selben Tag gegen Corona und Grippe geimpft werden. Was empfiehlt die Stiko für Senioren? Alle Infos dazu:

Corona-Zahlen weltweit: Johns-Hopkins-Universität meldet Tote und Infizierte

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldete am Dienstag (Stand 6 Uhr) weltweit mehr als 230 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 4,7 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen: