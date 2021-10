Neuinfektionen könnten nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts in der kommenden Zeit dynamisch anwachsen. Laut Woche wieder auf über 50 gestiegen. Die Zahl derkönnten nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts in der kommenden Zeit. Laut RKI sind wieder vermehrt Ausbrüche in medizinischen Einrichtungen sowie in Alten- und Pflegeheimen bekannt geworden. Erstmals seit der Woche vom 3. bis 9. Mai sei die Sieben-Tage-Inzidenz bei Menschen über 90 Jahren vergangenewieder auf über 50 gestiegen.

In diesem Artikel bereiten wir jeden Tag die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland auf.

Wie hoch liegt die Inzidenz ?

? Wie viele Neuinfektionen gibt es?

gibt es? Wie hoch ist die Hospitalisierungsrate ?

? Wie sehen die Corona-Zahlen der einzelnen Bundesländer im Vergleich aus?

Corona-Zahlen heute, am 25.10.21: Inzidenz, Neuinfektionen, Impfquote, Hospitalisierung laut RKI

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht: Die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts in Deutschland vom Montag, 25.10.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz : 110,1 (Vortag: 106,3); (Vorwoche: 74,4)

: 110,1 (Vortag: 106,3); (Vorwoche: 74,4) Neuinfektionen heute: 6573

Infektionen gesamt: 4.472.730

Neue Todesfälle: 17

Todesfälle gesamt: 95.117

Impfquote (Erstimpfung): 69,1 Prozent

Impfquote (vollständig): 66,2 Prozent

Hospitalisierungsrate: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 2,68 an (Donnerstag 2,45). Ein Wochen- oder Monatsvergleich ist wegen einer hohen Zahl an Nachmeldungen nicht möglich. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15.

Corona-Zahlen der Bundesländer – So hoch sind die Inzidenzwerte in allen Regionen Deutschlands

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

224,3 – Thüringen

196,8 – Sachsen

179,1– Bayern

142,4 – Baden-Württemberg

114,9 – Berlin

100,5 – Hamburg

90,3 – Sachsen-Anhalt

86,1 – Brandenburg

80,2 – Hessen

71,8 – Rheinland-Pfalz

70,6 – Nordrhein-Westfalen

67,5 – Bremen

62,0 – Mecklenburg-Vorpommern

61,3 – Niedersachsen

53,0 – Saarland

57,6 – Schleswig-Holstein

Inzidenzen und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Gestern hat das RKI 13.732 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Montag, 18.10.2021, waren es 4056 Neuinfektionen

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt.

Lauterbach fordert wegen steigender Corona-Zahlen bei Kindern bundesweite Tests

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat vor stark steigenden Corona-Infektionszahlen bei Kindern gewarnt. "Wir werden nach den Herbstferien deutlich mehr Ausbrüche in den Schulen erleben, weil die Kinder nicht mehr lange lüften können", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Lauterbach forderte eine bundesweit einheitliche Test-Strategie an Schulen.

Lauterbach will einheitliche Test-Strategie an Schulen mit drei Tests pro Woche

Der SPD-Politiker forderte: "Dreimal in der Woche testen, das wäre mein Vorschlag, morgens mit Antigen-Tests, weil diese die vorherrschende Delta-Variante sehr zuverlässig erfassen. Dazu fünf Testtage hintereinander für Kontaktpersonen von Infizierten." So könne die unkontrollierte Pandemie an den Schulen praktisch beendet werden. Kinder, die Kontakt mit Infizierten hatten, müssten so nicht in Quarantäne.

Bund-Länder-Beschluss zum einheitlichen Vorgehen nötig

Vorsicht sie aber nicht nur in den Schulden geboten, sagte Lauterbach: "Auch in den Betrieben wird es Ansteckungsketten geben. Dasselbe gilt für Bars und Restaurants. Wir haben einen kontinuierlichen Anstieg zu erwarten." Es braucht Lauterbach zufolge einen Bund-Länder-Beschluss zum einheitlichen Vorgehen. "Mir tun die Kinder leid, die jetzt dem Long-Covid-Risiko ausgesetzt sind", sagte er den Blättern. "Dass wir jetzt, bei steigenden Zahlen, an vielen Stellen aufhören zu testen, ist vollkommen unvertretbar", fügte er hinzu.

Corona-Zahlen weltweit: Tote und Infizierte laut Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldete am Montag (Stand 6 Uhr) weltweit mehr als 243 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 4,9 Millionen Menschen. Diese drei Länder waren und sind aktuell insgesamt am stärksten betroffen: