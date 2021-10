Hier gibt es die aktuellen Corona-Zahlen heute, 09.10.21 in Deutschland.

in Deutschland. Die Inzidenz stagniert seit Anfang September in Deutschland wieder weitgehend.

wieder weitgehend. Wichtig ist nun auch die Hospitalisierungsrate , also die Covid-Patienten in den Krankenhäusern .

, also die Covid-Patienten in den . Die Corona-Impfquote ist laut RKI doch höher als angenommen – sie soll bei den Erwachsenen tatsächlich schon bei über 80 Prozent liegen.

doch höher als angenommen – sie soll bei den Erwachsenen tatsächlich schon bei über liegen. Im ganzen Land variieren die Corona-Regeln – es gibt Öffnungen und Lockerungen, aber auch Verschärfungen.

Aktuelle Fallzahlen des RKI am 09.10.2021: Inzidenz, Hospitalisierung, Infektionen und Impfquote

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht: Die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts in Deutschland vom Samstag, 09.10.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz : 64,4 (Vortag: 62,6; Vorwoche: 64,3)

: 64,4 (Vortag: 62,6; Vorwoche: 64,3) Neuinfektionen heute: 8854

Infektionen gesamt: 4.302.661

Neue Todesfälle: 65

Todesfälle gesamt: 94.178

Impfquote (Erstimpfung): 68,4 Prozent

Impfquote (vollständig): 65,1 Prozent

Hospitalisierungsrate: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI mit 1,67 an. Am Tag zuvor hatte sie bei 1,65 gelegen. Ein Wochen- oder Monatsvergleich ist wegen einer hohen Zahl an Nachmeldungen nicht möglich. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15.

Corona-Zahlen der Bundesländer – Inzidenzwerte aus allen Regionen Deutschlands

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

103,1 – Bremen

91,1 – Thüringen

89,9 – Bayern

82,7 – Baden-Württemberg

80,8 – Sachsen

77,3 – Berlin

60,6 – Hessen

54,9 – Hamburg

54,4 – Rheinland-Pfalz

50,8 – Brandenburg

50,4 – Nordrhein-Westfalen

49,3 – Sachsen-Anhalt

47,2 – Mecklenburg-Vorpommern

43,3 – Saarland

41,4 – Niedersachsen

27,2 – Schleswig-Holstein

Inzidenzen und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt.

Lauterbach regt neue Bund-Länder-Runde zu Corona an

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat eine neue Bund-Länder-Runde angeregt, um die Corona-Regeln teilweise zu verschärfen. „Es wäre sinnvoll, dass sich die Ministerpräsidenten zeitnah mit der Kanzlerin noch einmal treffen“, sagte Lauterbach den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). „In der Pandemie stehen sehr viele Entscheidungen an - von den Corona-Regeln bis zu den Booster-Impfungen. Wir dürfen in der Zeit, in der Koalitionsverhandlungen laufen, nicht den Überblick verlieren“, sagte er mit Blick auf die Gespräche zur Regierungsbildung.

Zwar werde die Pandemie, wenn keine gefährlichere Virusvariante auftrete, im späten Frühjahr 2022 vorbei sein. „Wir werden aber einen schweren Winter haben, wenn wir nicht die nötige Impfquote erreichen.“ Daher könnten die Schutzmaßnahmen nicht maßgeblich beendet werden. Aus seiner Sicht gehe es zum Teil sogar um Verschärfungen. „Wir sollten die 2G-Regel intensiver nutzen, also nur Geimpften und Genesenen den Zugang zu Restaurants, Kinos oder Veranstaltungen ermöglichen“, erklärte Lauterbach. So schaffe man einen Anreiz, sich doch noch impfen zu lassen.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach regt eine Bund-Länder-Runde an, um die Corona-Regeln im Herbst und Winter teilweise zu verschärfen.

Besserer Corona-Schutz: Stiko rät zu Auffrischung für viele Menschen

Noch eine Corona-Impfung? Bisher gab es diese Empfehlung allein für Menschen mit einem geschwächtem Immunsystem. Nun weitet die Ständige Impfkommission ihre Ratschläge aus:

Corona-Zahlen weltweit: Johns-Hopkins-Universität meldet Tote und Infizierte

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldete am Donnerstag (Stand 6 Uhr) weltweit mehr als 237 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 4,8 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen: